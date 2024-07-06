Исследование с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба показало, что спиральные галактики были более распространены в ранней Вселенной, чем считалось до этого. Это открытие бросает вызов устоявшимся представлениям об эволюции галактик и может помочь углубить наше понимание истории формирования Вселенной.

Новое исследование с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) бросает вызов устоявшемуся астрономическому консенсусу относительно происхождения спиральных галактик. Ученые обнаружили, что спиральные галактики были гораздо более распространены в ранней Вселенной, чем считалось до этого. Это может помочь по-новому посмотреть на историю формирования и эволюции Вселенной.

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Согласно результатам исследования, проведенного группой астрономов из Университета Миссури, почти 30% галактик имели спиральную структуру примерно через 2 миллиарда лет после образования Вселенной. Это значительно больше, чем предполагалось ранее.

"Предыдущее мнение ученых заключалось в том, что большинство спиральных галактик возникли примерно через 6–7 миллиардов лет после образования Вселенной. Однако наши исследования показывают, что спиральные галактики были обычным явлением уже 2 миллиарда лет спустя", - отметил Ичэн Го, соавтор исследования и доцент кафедры физики и астрономии Университета Миссури.

Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об эволюции галактик. "Это означает, что галактики формируются быстрее, чем мы думали ранее", - добавил Го. Используя передовые инструменты, такие как JWST, ученые могут изучать более далекие галактики с беспрецедентной детализацией, что позволяет пересмотреть существующие теории.

"Понимание того, когда во Вселенной образовались спиральные галактики, было горячим вопросом в астрономии, который помогает нам понять эволюцию и историю Вселенной", - отметила Вики Кун, аспирантка, руководившая исследованием. Новые данные помогут лучше сопоставить физические свойства галактик с теорией, создавая более полную временную шкалу Вселенной.