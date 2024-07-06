Alibaba DAMO Academy, исследовательское подразделение Alibaba Group, представила новую универсальную платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта.

Во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года (WAIC 2024) Alibaba DAMO Academy, исследовательское подразделение Alibaba Group, представила новую универсальную платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Платформа, получившая название "Xunguang", призвана сделать процесс видеопроизводства более простым и эффективным за счет интеграции ключевых этапов - от разработки сценария до редактирования готового материала.

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По словам официальных лиц Alibaba DAMO Academy, платформа "Xunguang" объединяет такие важные этапы создания видео, как разработка сценария, дизайн раскадровки и редактирование видеоматериалов. Благодаря технологиям ИИ, платформа позволяет пользователям завершить весь процесс создания видео от концепции до готового продукта.

Одной из ключевых функций "Xunguang" является автоматическое создание раскадровки. "От сценариев до раскадровки – пусть искусственный интеллект поможет вам в вашем режиссерском творческом пути. Вам больше не нужно полагаться на воображение, и изображения возникнут спонтанно", - отмечают в Alibaba DAMO Academy.

Платформа также позволяет настраивать виртуальных персонажей, которые будут задействованы в видеоролике. Кроме того, ИИ-генерируемые сцены и персонажи могут быть использованы для создания видео бесплатно. При этом платформа предоставляет инструменты для контролируемого редактирования видеоконтента, как сгенерированного ИИ, так и реальных материалов.

По словам представителей Alibaba DAMO Academy, в будущем на платформе "Xunguang" будут запущены дополнительные функции. В настоящее время она находится на стадии внутреннего тестирования. Мы прикрепили официальный сайт: нажмите здесь, чтобы перейти.