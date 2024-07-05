Иностранные СМИ Carscoops опубликовали сегодня серию шпионских фотографий чисто электрического спортивного автомобиля Neue Klasse, который разрабатывает BMW. Ожидается, что новинка получит инновационные технологии и необычный дизайн.

Автомобильная индустрия переживает период беспрецедентных технологических и дизайнерских инноваций, и немецкий концерн BMW не отстает от этих тенденций. Компания активно работает над расширением своей линейки электрифицированных моделей, включая и совершенно новый спортивный автомобиль на базе концепта Neue Klasse. Судя по свежим шпионским снимкам, этот электрокар получит по-настоящему революционную внешность и передовую начинку.

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Согласно опубликованным фотографиям, новый электрический спорткар BMW Neue Klasse имеет весьма необычный и футуристичный дизайн. Боковой профиль автомобиля значительно отличается от традиционных двухдверных спортивных моделей марки – низкая передняя часть плавно переходит в высокую заднюю часть, а положение задней двери намного выше, чем у обычных купе.

Передняя часть сохраняет характерные черты спортивного автомобиля с низкой посадкой, но знаменитая решетка радиатора BMW приобретает абстрактную форму и интегрируется с фарами. Также стоит отметить, что новинка лишена традиционных дверных ручек – вместо них используется сенсорная зона на средней стойке.

Ожидается, что электрический спорткар Neue Klasse будет оснащен четырьмя независимыми электромоторами, установленными непосредственно в колесах. Такая компоновка позволит отказаться от традиционных тормозных суппортов. Таким образом, BMW стремится создать максимально эффективную и технологичную платформу для своего нового спортивного электромобиля.

Несмотря на камуфляж, шпионские снимки дают представление о смелом и революционном дизайне будущей новинки. Сочетание футуристичной внешности и передовых технологий делает этот электрический спорткар BMW одним из самых ожидаемых автомобилей в своем сегменте.



