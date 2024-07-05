BYD Auto сегодня официально объявила о сотрудничестве с игрой Peace Elite. Судя по слогану "Элита, на которую стоит равняться", рекламируемая модель — это автомобиль Yangwang, принадлежащий BYD.

Китайский автомобильный гигант BYD продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке, выводя на арену новые инновационные модели. На этот раз компания объявила о сотрудничестве со знаменитой игрой Peace Elite, что свидетельствует о стремлении BYD укрепить свой имидж бренда, ориентированного на премиальный сегмент.

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Согласно официальному заявлению BYD Auto, компания начинает сотрудничество с популярной игрой Peace Elite. Судя по слогану "Элита, на которую стоит равняться", размещенному на рекламном плакате, речь идет о модели Yangwang, которая является флагманским внедорожником бренда.

Детали на шлеме игрового персонажа указывают на то, что в данном случае речь идет о модели Yangwang U8. Этот электрический внедорожник представлен в двух вариантах – роскошной версии и версии для активного бездорожья. Стоимость автомобиля составляет 1,098 миллиона юаней.

U8 от BYD оснащен передовой моторной технологией "Yi Sifang", которая позволяет осуществлять независимое управление четырьмя двигателями. Одной из ключевых особенностей автомобиля является интеллектуальная система помощи водителю "God's Eye", оснащенная тремя лазерными радарами, пятью радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми датчиками и 13 камерами. Вычислительная мощность системы достигает впечатляющих 508 TOPS.

Внедорожная версия U8 также получила ряд улучшений, в том числе усовершенствованную систему терморегулирования, более подходящую для эксплуатации на бездорожье. Кроме того, на крыше автомобиля установлена съемная багажная полка, увеличивающая грузоподъемность.