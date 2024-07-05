Впервые в истории ученым удалось заснять на видео процесс кормления детеныша синего кита. Эти уникальные кадры стали частью десятилетнего исследовательского проекта, который также позволил зафиксировать другие ранее неизвестные аспекты интимной жизни этих гигантских морских млекопитающих.

Синие киты всегда считались одними из самых загадочных и труднодоступных для наблюдения морских животных. Их огромные размеры, скрытный образ жизни и обитание в удаленных районах Мирового океана делали практически невозможным детальное изучение их поведения и жизненного цикла. Однако недавно ученым удалось сделать настоящий прорыв в понимании интимной жизни этих гигантов.

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Впервые в истории ученым удалось заснять на видео процесс кормления детеныша синего кита. Эти уникальные кадры стали частью десятилетнего исследовательского проекта, который также позволил зафиксировать другие ранее неизвестные аспекты интимной жизни этих гигантских морских млекопитающих.

Видео было снято в 2022 году у побережья Восточного Тимора любителем подводного плавания с маской и трубкой. Оно стало первым в истории свидетельством того, как синий кит-мать кормит своего детеныша. «Это очень волнительно», – говорит руководитель программы и морской эколог Карен Эдивейн, доцент Австралийского национального университета (ANU). – «От новорожденных детенышей и кормящих матерей до влюбленных взрослых особей в период ухаживания – воды Тимора-Лешти действительно предоставляют ученым, изучающим синих китов, некоторые из наших первых проблесков частной жизни одного из крупнейших в мире, но самых неуловимых животных».





Помимо этого, в рамках мониторинга программы в 2023 году были сняты с беспилотника кадры, на которых запечатлены два взрослых кита, "занимающихся интимным ухаживанием". Это показало исследователям, что воды у берегов Восточного Тимора играют важную роль в спаривании и размножении синих китов. Кроме того, были зафиксированы киты, испражняющиеся в этом районе, что дало ученым конкретные доказательства того, что животные используют эти воды для добычи пищи и питания.





Эти уникальные наблюдения стали результатом десятилетней исследовательской программы, проводимой гражданскими учеными и исследователями под руководством ANU. «Наш проект задокументировал некоторые из менее известных интимных репродуктивных поведений синих китов, некоторые из них – впервые», – подчеркивает Карен Эдивейн.