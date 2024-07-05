Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Впервые на видео запечатлено кормление детеныша синего кита
Впервые в истории ученым удалось заснять на видео процесс кормления детеныша синего кита. Эти уникальные кадры стали частью десятилетнего исследовательского проекта, который также позволил зафиксировать другие ранее неизвестные аспекты интимной жизни этих гигантских морских млекопитающих.

Синие киты всегда считались одними из самых загадочных и труднодоступных для наблюдения морских животных. Их огромные размеры, скрытный образ жизни и обитание в удаленных районах Мирового океана делали практически невозможным детальное изучение их поведения и жизненного цикла. Однако недавно ученым удалось сделать настоящий прорыв в понимании интимной жизни этих гигантов.

реклама

Впервые в истории ученым удалось заснять на видео процесс кормления детеныша синего кита. Эти уникальные кадры стали частью десятилетнего исследовательского проекта, который также позволил зафиксировать другие ранее неизвестные аспекты интимной жизни этих гигантских морских млекопитающих.

Видео было снято в 2022 году у побережья Восточного Тимора любителем подводного плавания с маской и трубкой. Оно стало первым в истории свидетельством того, как синий кит-мать кормит своего детеныша. «Это очень волнительно», – говорит руководитель программы и морской эколог Карен Эдивейн, доцент Австралийского национального университета (ANU). – «От новорожденных детенышей и кормящих матерей до влюбленных взрослых особей в период ухаживания – воды Тимора-Лешти действительно предоставляют ученым, изучающим синих китов, некоторые из наших первых проблесков частной жизни одного из крупнейших в мире, но самых неуловимых животных».


Помимо этого, в рамках мониторинга программы в 2023 году были сняты с беспилотника кадры, на которых запечатлены два взрослых кита, "занимающихся интимным ухаживанием". Это показало исследователям, что воды у берегов Восточного Тимора играют важную роль в спаривании и размножении синих китов. Кроме того, были зафиксированы киты, испражняющиеся в этом районе, что дало ученым конкретные доказательства того, что животные используют эти воды для добычи пищи и питания.


Эти уникальные наблюдения стали результатом десятилетней исследовательской программы, проводимой гражданскими учеными и исследователями под руководством ANU. «Наш проект задокументировал некоторые из менее известных интимных репродуктивных поведений синих китов, некоторые из них – впервые», – подчеркивает Карен Эдивейн.

#интимная жизнь #кормление детенышей #синие киты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
11
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
4
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
6
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
6
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
15
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
6
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
1
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
51
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
1
Зеленский приглашает Трампа к диалогу о будущем Украины
2
Инструменты мониторинга нового поколения позволят работодателям выявлять бездельников за компьютером
+
Эксперты: благодаря украинским технологиям в мире появляется все больше летальных ИИ-дронов
1
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
+
Президент Финляндии: Европе необходимо перейти к «экономике военного времени»
2

Популярные статьи

11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
17
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
44
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
9
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
62
Обзор ирригатора Sendo PulseBrush V350
2
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
5

Сейчас обсуждают

Сергей Ащев
21:37
А что за Интел? Первый раз слышу!
Пользователи по всему миру переходят на процессоры AMD из-за частых сбоев флагманов Intel
VAKT
21:33
У меня ньютон 200мм на экваториале (да-да, корячится приходится, но зато поле неподвижно) , максутов 125, бино виксен 2*125, бино кометник 11x70 (и к нему параллелограмм) и прочее мельче. Разные прибл...
"Умный" телескоп Dwarf III размером с книгу позволяет легко запечатлеть красоту ночного неба
SlyBiBi
21:16
Во ребята бюджет пилят, честным софтмейкерам и не снилось 🙈
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
Alex Mercer
21:11
Проблемы с картамы AMD есть только в... обладателей карт Nvidia
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Demiurg666
21:10
И как теперь жить в недогалактике?! Жуть!
Новое исследование указывает на меньшее количество звёзд в галактике Млечный Путь
Evgeny Chezarin
21:00
Слышно что нибудь по dlss? Нормально там смазывает?
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Kalman Bronstein
21:00
Это потому что все берут АМД!
Глава подразделения AMD по игровым ПК заявил, что PlayStation 4 помогла AMD избежать банкротства
Можем повторить
20:52
Вспоминаем что говорили про ВСУ перед вторжением, также шутили, и что в итоге?
Стала известна дата глобального запуска Red Magic 9S Pro с разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3
Можем повторить
20:49
У каждого государства свои интересы, ты смотришь с точки зрения РФ, Шольц же делает как считает нужным
Канцлер Германии выразил недовольство фактом визита премьера Венгрии в Россию
Семен
20:45
Тоже мне секрет Полишинеля )))
Глава подразделения AMD по игровым ПК заявил, что PlayStation 4 помогла AMD избежать банкротства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем