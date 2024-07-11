Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics объявил о впечатляющем 13-кратном увеличении ожидаемой прибыли во втором квартале 2024 года. Это стало возможным благодаря растущему спросу на высокопроизводительные чипы памяти, используемые в системах искусственного интеллекта.

Инновации и технологические прорывы часто становятся ключевыми драйверами роста для ведущих мировых компаний. Именно такая ситуация сложилась у южнокорейского гиганта Samsung Electronics, который сообщил об ожидаемом 13-кратном увеличении прибыли во втором II квартале нынешнего года.

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Основным фактором этого впечатляющего роста прибыли стало улучшение показателей полупроводникового подразделения Samsung. Этот сегмент пережил значительное восстановление, показав предполагаемую операционную прибыль в размере 4,6 трлн вон во втором квартале 2024 года. Это резко контрастирует с убытком в размере 4,36 трлн вон, зафиксированным за тот же период в году ушедшем.

Ключевым драйвером роста стал возросший спрос на высокопроизводительные чипы DRAM, особенно те, которые используются в приложениях искусственного интеллекта (ИИ). Цены на чипы DRAM подскочили на 13–18%, а чипы NAND Flash, используемые для хранения данных, выросли на 15–20%. Быстрорастущий сектор ИИ оказал существенное влияние на прибыль Samsung, поскольку растет потребность в передовых чипах памяти, таких как решения с высокой пропускной способностью (HBM), используемые в центрах обработки данных ИИ.

Несмотря на общий рост прибыли, мобильный бизнес Samsung пережил спад. Предполагаемая операционная прибыль этого подразделения за второй квартал составила 2,2 трлн вон, что ниже показателя в 3,04 трлн вон годом ранее. Снижение объясняется более высокими расходами на комплектующие и маркетинг, а также инвестициями в разработку услуг ИИ.

Samsung планирует представить новые флагманские складные телефоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а также новые мобильные аксессуары 10 июля в Париже. Кроме того, компания выпустит новое кольцо для мониторинга здоровья, намереваясь конкурировать с Apple на рынке high-end. Эксперты предполагают, что операционная прибыль Samsung во втором квартале составит около 8,547 трлн – 8,8 трлн вон.