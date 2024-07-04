Руководство РЖД сообщило о планах по разработке прозрачных вагонов для туристического поезда, который должен быть запущен в декабре 2025 года. Это позволит пассажирам наслаждаться видами российской природы во время поездки.

Развитие туристической инфраструктуры является одним из приоритетных направлений для многих компаний в России, в том числе и для РЖД. Стремясь сделать путешествия по стране более комфортными и интересными, железнодорожный холдинг анонсировал создание уникального туристического поезда с прозрачными вагонами.

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Глава РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что компания планирует разработать специальный прозрачный вагон, который войдет в состав туристического поезда. Этот проект должен быть реализован к концу 2025 года.

"В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года", - рассказал Белозеров. Он отметил, что в России очень красивая природа, поэтому компания хочет создать "необычный подвижной состав", который позволит пассажирам в полной мере насладиться видами во время поездки.

Белозеров также подчеркнул, что РЖД неустанно занимаются обновлением своего парка. В частности, в некоторых тематических поездах уже есть специализированные вагоны, такие как обзорные, вагоны-лектории и другие. Это позволяет сделать путешествие более комфортным и интересным для пассажиров.

Безусловно, появление прозрачных вагонов в туристическом поезде станет уникальным предложением на российском рынке железнодорожных перевозок. Это позволит привлечь внимание путешественников, желающих совместить комфортное передвижение с возможностью любоваться живописными пейзажами за окном.