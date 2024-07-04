Согласно сообщениям, поставщик Apple Foxconn в Индии систематически исключал замужних женщин из работ по сборке iPhone. Местные органы трудового регулирования начали расследование по данному факту.

Вопросы равенства и недопущения дискриминации в сфере занятости продолжают оставаться актуальными во многих странах мира, в том числе и в Индии. Недавно поступили сообщения о том, что один из крупнейших поставщиков Apple - компания Foxconn - может быть причастен к систематическому исключению замужних женщин из работ по сборке iPhone на своем заводе в Индии.

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Согласно информации, полученной от источников Reuters, органы трудового регулирования Индии начали расследование в отношении завода Foxconn неподалеку от города Ченнаи. Поводом для проверки стали сообщения от общественности о том, что компания систематически отказывает в приеме на работу замужним женщинам.

Как выяснилось, команда из пяти человек посетила завод Foxconn и допросила руководителей, а также представителей отдела кадров. Им удалось получить информацию о практиках подбора персонала и соблюдении трудового законодательства.

По данным источников, в отделе кадров Foxconn и среди сторонних рекрутеров бытует мнение, что семейные обязанности, беременность и частые прогулы являются причинами, по которым следует избегать найма замужних женщин. Хотя компания ослабляет эту практику в периоды пиковой производительности.

Сама Foxconn утверждает, что не допускает дискриминации. На данный момент на ее заводе работает 41 281 человек, в том числе 33 360 женщин, из которых около 2750 (8%) являются замужними. Однако компания не предоставила информацию о точном распределении замужних женщин по различным отделам, в особенности по сборке iPhone.