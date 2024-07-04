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Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
Дочерняя компания Сбербанка Cognitive Pilot разработала собственную систему навигации для автономного движения трамваев, которая не зависит от сигналов GPS. Новое решение позволяет повысить безопасность движения городского транспорта на 20-25% и не имеет аналогов в мире.

Развитие технологий автономного вождения открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности городского общественного транспорта. Российская компания Cognitive Pilot, являющаяся совместным предприятием Сбербанка, представила инновационную систему навигации, которая позволяет трамваям перемещаться без привязки к сигналам GPS.

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Специалисты Cognitive Pilot разработали собственную систему навигации, которая позволяет трамваям двигаться в автономном режиме даже в условиях отсутствия или блокировки сигналов GPS. Это решение стало ответом на одну из ключевых проблем организации автономного движения транспорта в городских условиях - определение его точного местоположения.

Традиционно для этого используется GPS-сигнал, однако в городской среде с высотными зданиями, мостами, тоннелями и другими препятствиями, блокирующими спутниковый сигнал, такой подход оказывается неэффективным. Чтобы обеспечить надежную навигацию трамваев, специалисты Cognitive Pilot разработали комплексное решение.

Основными элементами Cognitive Navigation являются гироскопическое устройство, одометрический датчик и карты рельсовой сети. Эта система позволяет с высокой точностью определять местоположение трамвая, даже в условиях отсутствия GPS-сигнала. По данным компании, новая технология способна повысить безопасность движения городского транспорта на 20-25%.

"Разработанная нами технология позволяет, по данным экспертов, повысить безопасность движения до 20-25%. Аналогов ей в мире мы пока не обнаружили. Рынок таких решений еще не сформирован, но аналитики считают, что его объем уже в ближайшие пять-семь лет может составить около $1-1,5 млрд", - отметила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Новая система навигации будет интегрирована в комплексное решение Cognitive Pilot для автономного управления трамваями на базе технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить точность определения координат транспортного средства, улучшить контроль скорости и торможение даже в сложных городских условиях. Решение Cognitive Pilot уже более двух лет применяется в Северной столице, где помогает предотвратить автодорожные происшествия, вызванные водителями трамваев.

Компания Cognitive Pilot была создана в 2019 году как совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies. Сбербанк владеет 30% акций компании, остальные 70% принадлежат основателям и менеджменту Cognitive Technologies. Продукция Cognitive Pilot, кроме Российской Федерации, используется еще в 12 странах мира.

До конца текущего года Cognitive Pilot планирует внедрить свою систему автопилотирования трамваев не только в Санкт-Петербурге, но и в Ярославской области. Таким образом, компания продемонстрировала способность создавать инновационные технологии для повышения безопасности и эффективности городского общественного транспорта.

Разработанная система навигации, не зависящая от GPS, может стать важным шагом в развитии автономного движения трамваев в российских городах. Аналитики считают, что рынок подобных решений в ближайшие годы может достичь $1-1,5 млрд, открывая большие перспективы для Cognitive Pilot.

#сбербанк #gps #навигация #cognitive pilot #автономные трамваи
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