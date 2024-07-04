Дочерняя компания Сбербанка Cognitive Pilot разработала собственную систему навигации для автономного движения трамваев, которая не зависит от сигналов GPS. Новое решение позволяет повысить безопасность движения городского транспорта на 20-25% и не имеет аналогов в мире.

Развитие технологий автономного вождения открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности городского общественного транспорта. Российская компания Cognitive Pilot, являющаяся совместным предприятием Сбербанка, представила инновационную систему навигации, которая позволяет трамваям перемещаться без привязки к сигналам GPS.

реклама

Специалисты Cognitive Pilot разработали собственную систему навигации, которая позволяет трамваям двигаться в автономном режиме даже в условиях отсутствия или блокировки сигналов GPS. Это решение стало ответом на одну из ключевых проблем организации автономного движения транспорта в городских условиях - определение его точного местоположения.

Традиционно для этого используется GPS-сигнал, однако в городской среде с высотными зданиями, мостами, тоннелями и другими препятствиями, блокирующими спутниковый сигнал, такой подход оказывается неэффективным. Чтобы обеспечить надежную навигацию трамваев, специалисты Cognitive Pilot разработали комплексное решение.

Основными элементами Cognitive Navigation являются гироскопическое устройство, одометрический датчик и карты рельсовой сети. Эта система позволяет с высокой точностью определять местоположение трамвая, даже в условиях отсутствия GPS-сигнала. По данным компании, новая технология способна повысить безопасность движения городского транспорта на 20-25%.

"Разработанная нами технология позволяет, по данным экспертов, повысить безопасность движения до 20-25%. Аналогов ей в мире мы пока не обнаружили. Рынок таких решений еще не сформирован, но аналитики считают, что его объем уже в ближайшие пять-семь лет может составить около $1-1,5 млрд", - отметила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Новая система навигации будет интегрирована в комплексное решение Cognitive Pilot для автономного управления трамваями на базе технологий искусственного интеллекта. Это позволит повысить точность определения координат транспортного средства, улучшить контроль скорости и торможение даже в сложных городских условиях. Решение Cognitive Pilot уже более двух лет применяется в Северной столице, где помогает предотвратить автодорожные происшествия, вызванные водителями трамваев.

Компания Cognitive Pilot была создана в 2019 году как совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies. Сбербанк владеет 30% акций компании, остальные 70% принадлежат основателям и менеджменту Cognitive Technologies. Продукция Cognitive Pilot, кроме Российской Федерации, используется еще в 12 странах мира.

До конца текущего года Cognitive Pilot планирует внедрить свою систему автопилотирования трамваев не только в Санкт-Петербурге, но и в Ярославской области. Таким образом, компания продемонстрировала способность создавать инновационные технологии для повышения безопасности и эффективности городского общественного транспорта.

Разработанная система навигации, не зависящая от GPS, может стать важным шагом в развитии автономного движения трамваев в российских городах. Аналитики считают, что рынок подобных решений в ближайшие годы может достичь $1-1,5 млрд, открывая большие перспективы для Cognitive Pilot.