Согласно последнему отчету аналитической компании VG Insights, 2023 год стал рекордным для кооперативных игр на платформе Steam. Количество выпущенных совместных тайтлов достигло исторического максимума, а их доля в общих продажах игр на платформе превысила 36%.

Пандемия COVID-19 подняла интерес игроков к совместным развлечениям, и это отразилось на рынке видеоигр. Согласно последним данным аналитической компании VG Insights, 2023 год стал настоящим триумфом кооперативных игр на платформе Steam, где их количество и доля в продажах достигли исторических максимумов.

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Согласно отчету VG Insights, в 2023 году на платформе Steam было выпущено рекордное количество кооперативных игр – 799 проектов. Это значительно превышает показатели предыдущих лет: 701 игра в 2022-м, 650 в 2021-м и 647 в 2020-м. При этом доля совместных тайтлов в общем объеме игр на Steam стабильно составляет около 5,7% на протяжении последних трех лет.

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 временно подстегнула продажи кооперативных игр, аналитики отмечают, что такие проекты всегда занимали значительную долю на платформе Steam. В 2023 году 36% всех проданных на ней игр были кооперативными.

Более того, согласно прогнозам, в 2024 году эта тенденция только усилится – почти половина (46%) игр Steam будут содержать элементы совместного прохождения. Хотя основной вклад в рост продаж кооперативных игр в 2023 году внесли хиты вроде Parluck и Hellraiser 2, даже небольшие независимые проекты с кооперативным режимом демонстрируют лучшие показатели.

Средний объем продаж кооперативных игр на Steam составляет около 40 000 копий, что в 8 раз превышает продажи некооперативных тайтлов (5 000 копий в среднем). При этом нижние 25% кооперативных игр продаются в два раза лучше, чем аналогичная доля некооперативных, а топовые 25% могут достигать рубежа в 300 000 проданных копий. Всего на платформе насчитывается 106 кооперативных игр с продажами свыше 5 миллионов копий.