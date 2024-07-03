Opel возобновил производство модели Frontera, представив ее в виде электрического и гибридного кроссовера. Компания открыла прием заказов на новинку, раскрыв стоимость обеих версий.

Культовый внедорожник Opel Frontera, ушедший с рынка в 2004 году, возвращается в новом воплощении. Немецкий автопроизводитель решил возродить эту легендарную модель, представив ее в виде современного электрического и гибридного кроссовера. Теперь Opel открыл прием заказов на новинку, раскрыв ценовую политику на обе версии.

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Opel Frontera, некогда популярный рамный внедорожник, теперь предстает перед покупателями в виде двух модификаций - полностью электрической и гибридной. Компания объявила старт приема заказов на новую модель, раскрыв стоимость каждой из версий.

Электрическая версия кроссовера Frontera оценивается минимум в €28 990 (около 2,7 млн рублей). В свою очередь, гибридная модификация с 48-вольтовой системой будет доступна по цене от €23 900 (2,2 млн рублей). Гибридная силовая установка включает в себя 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 74 кВт (100 л.с.) или 100 кВт (136 л.с.) в сочетании с электродвигателем на 21 кВт (28 л.с.) и электрифицированной 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Характеристики полностью электрической версии Frontera пока не раскрываются, но известно, что ее запас хода составит до 305 км по циклу WLTP. Кроме того, в будущем появится дальнобойная модификация "Long Range" с дальностью поездки до 400 км на одном заряде.

Новый Opel Frontera будет доступен в комплектациях Edition и GS. Даже в базовой версии модель получит богатое оснащение, включающее камеру заднего вида и информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

Таким образом, Opel возвращает на рынок легендарную модель Frontera, предлагая ее в виде современного электрического и гибридного кроссовера по относительно доступным ценам.