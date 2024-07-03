Военно-воздушные силы США раскрыли подробности своего нового секретного беспилотного разведывательного самолета ULTRA, который может находиться в воздухе до 80 часов без дозаправки. Этот недорогой дрон, разработанный компанией DZYNE, открывает новые возможности для длительных разведывательных миссий.

Американские военно-воздушные силы рассекретили подробные данные о новом беспилотном самолете ULTRA. Этот инновационный дрон, разработанный в тесном сотрудничестве с компанией DZYNE Technologies, способен продолжительное время находиться в небе без дозаправки, позволяя задействовать его для длительных разведывательных миссий.

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Недавно ВВС США официально подтвердили существование и развертывание своего беспилотного тактического разведывательного самолета ULTRA, который до этого держался в секрете. Построенный компанией DZYNE, этот дрон может летать без посадки в течение 80 часов, что в разы превосходит возможности существующих разведывательных беспилотников. Кроме того, ULTRA имеет усиленную GPS и может нести реконфигурируемое множество электрооптических/инфракрасных (EO/IR), радиочастотных (RF) и других недорогих полезных датчиков для сбора разведданных. Они дешевле, чем те, что установлены на Reaper, поскольку ULTRA работает на меньшей высоте.

По словам генерального директора DZYNE Мэтта МакКью, ULTRA был разработан в ответ на острую потребность военных в недорогих, но эффективных решениях для разведки. В отличие от дорогостоящих самолетов-шпионов, таких как MQ-9 Reaper, стоимость ULTRA составляет лишь небольшую часть от их цены. Это позволит ВВС использовать его в широком спектре миссий, включая наблюдение за Ближним Востоком и Индо-Тихоокеанским регионом.

Ключевым преимуществом ULTRA является его автономность, способность к длительным полетам, а также оснащение спутниковыми системами управления «наведи и щелкни». Дрон, похожий на планер, может нести полезную нагрузку до 182 кг и совершать вылеты, например, из Италии, чтобы выполнять задачи над Африкой. Это дает американским военным дополнительную гибкость и возможность действовать из одной точки, не требуя развертывания баз в нескольких странах.

ВВС США официально включили закупку этих беспилотников в свой бюджетный запрос на 2025 год. Это свидетельствует о том, что военные высоко оценили возможности нового дрона и рассматривают его как ключевой элемент своих будущих разведывательных операций.