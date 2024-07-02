Роскосмос утвердил план создания Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену Международной космической станции. Согласно графику, первый модуль станции будет запущен в 2027 году, а годом позже состоится первый пилотируемый полет на РОС.

Российская космическая отрасль переходит на новый этап своего развития. Ключевым элементом этого процесса станет создание Российской орбитальной станции (РОС), которая в перспективе должна заменить Международную космическую станцию.

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Согласно утвержденному Роскосмосом генеральному графику, первый модуль новой российской орбитальной станции будет выведен на орбиту в конце 2027 года с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5М". Затем, в 2028 году, к РОС совершит первый пилотируемый полет новый космический корабль ПТК НП, который доставит экипаж на орбиту.

Обслуживать станцию будут не только ПТК НП, но и модернизированные грузовые корабли "Прогресс-РОС". На первых порах они будут стартовать с Байконура, а в дальнейшем - с космодрома Восточный.

Утвержденный Роскосмосом график включает в себя весь комплекс работ, необходимых для реализации проекта РОС – от испытаний нового пилотируемого корабля до создания ракет-носителей и наземной инфраструктуры. Реализация этого крупномасштабного проекта потребует значительных усилий от российских космических специалистов.