TP-Link, известный производитель сетевого оборудования, представил свой первый игровой беспроводной маршрутизатор с поддержкой самого свежего стандарта Wi-Fi 7 – Archer GE800. Новинка обладает впечатляющими характеристиками и целым набором продвинутых функций, ориентированных на потребности геймеров.

В мире высоких технологий и стремительного прогресса, когда каждый день на рынок выходят все более совершенные устройства, особенно ярко выделяются продукты, способные не только удовлетворить базовые потребности пользователей, но и предложить инновационные решения для самых взыскательных аудиторий. Одним из таких продуктов стал игровой беспроводной маршрутизатор Archer GE800 от TP-Link, который дебютирует с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7.

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2 июля компания TP-Link представила за рубежом свой первый игровой беспроводной маршрутизатор Archer GE800, оснащенный передовой технологией Wi-Fi 7. Новинка, впервые анонсированная два года тому назад, теперь официально поступила в продажу.

Archer GE800 построен на базе четырехъядерного процессора и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Устройство поддерживает эффектную RGB-подсветку, а также совместимо с технологией EasyMesh, позволяющей объединять несколько маршрутизаторов в единую mesh-сеть.

Ключевой особенностью Archer GE800 является его трехдиапазонная 12-потоковая конструкция с 8 встроенными высокопроизводительными антеннами. Это позволяет достигать внушительных скоростей беспроводной передачи данных: до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, до 5760 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 11520 Мбит/с в новом диапазоне 6 ГГц. Общая спецификация маршрутизатора – BE19000M.

В плане проводных интерфейсов Archer GE800 оснащен одним двойным WAN/LAN-портом с поддержкой 10 Гбит/с, еще одним WAN/LAN-портом RJ45 10 Гбит/с, четырьмя LAN-портами 2,5 Гбит/с, а также USB 3.0 Type-A.

Для улучшения игрового опыта маршрутизатор Archer GE800 использует технологию QoS, чтобы распределять сетевой трафик и обеспечивать приоритетную обработку данных игровых устройств. Кроме того, он оснащен выделенным портом LAN для подключения игровых консолей или ПК, а также фирменной технологией GPN, которая позволяет ускорять работу игровых серверов. Кроме того, Archer GE800 оснащен встроенными средствами сетевой безопасности серии HomeShield, которые способны предотвращать DDoS-атаки, блокировать потенциально опасные веб-сайты и защищать подключенные IoT-устройства.

Функция ускорения игрового сервера GPN

Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer GE800 уже доступен для покупки на зарубежных электронных площадках по начальной цене $499,99.

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