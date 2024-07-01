В рамках усиления военного присутствия НАТО на восточных границах альянса, Испания направила в Словакию свой крупнейший на сегодняшний день контингент военнослужащих.

Второй год продолжается СВО на Украине, и на этом фоне НАТО наращивает свое военное присутствие на восточных границах альянса. Последним шагом в этом направлении стала переброска в Словакию ограниченного контингента испанских вооруженных сил, ставшего рекордным для их участия в подобных операциях.

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Согласно данным испанской газеты ABC, в Словакию направлено более 780 военнослужащих Испании и около 300 единиц техники. Это крупнейший военный контингент, когда-либо развернутый Испанией на территории стран Восточной Европы.

Испанские военные возглавили многонациональную боевую группу НАТО, в которую также вошли военнослужащие из Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Турции и Чехии. Общая численность этой группировки превышает 1,5 тысячи человек.

По словам ABC, основная цель развертывания столь внушительных сил – продемонстрировать России решимость НАТО сдерживать любые агрессивные действия и "отговорить от любых мечтаний о нападении на альянс". Испания взяла на себя обязательства по участию в этой миссии еще год назад на саммите НАТО в Литве, и теперь развертывание войск на словацкой базе Лест завершено.