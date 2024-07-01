После нападения на Севастополь, в результате которого погибли несколько мирных граждан, российские военные специалисты получили возможность детально изучить американскую оперативно-тактическую ракетную систему ATACMS, используемую Украиной. Полученные данные помогут разработать более эффективные меры противодействия этому высокоточному оружию.

Эскалация вооруженного конфликта между Украины и России продолжает выявлять новые тенденции в развитии военных технологий и методов ведения боевых действий. В центре внимания на этот раз оказалась высокоточная американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, применявшаяся украинскими войсками при трагической атаке на Севастополь. Российские военные специалисты получили возможность подробно изучить конструкцию и системы наведения этого ударного средства.

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После нападения 23 июня на Севастополь, в результате которого погибли 4 человека, включая двоих детей, российские военные эксперты смогли детально исследовать американскую ракетную систему ATACMS, использовавшуюся Украиной. Они выяснили, что боевая часть этих ракет оснащена тремя лазерными кольцевыми гироскопами, точно поддерживающими их баллистическую траекторию. Дополнительно применяется GPS-антенна для коррекции полета на начальном и заключительном этапах.

"У нас есть возможность анализировать работу ракетных комплексов на протяжении всего базового этапа коррекции по сложной баллистической траектории", - заявил один из специалистов по вооружению. Эти данные крайне важны для разработки эффективных средств противодействия высокоточным ударным системам.

Ранее, 24 апреля, стало известно о тайной поставке Соединенными Штатами армейских тактических ракетных комплексов ATACMS Вооруженным силам Украины. Дальность применения этих ракет достигает 300 км, а их боевая часть способна нести не только фугасные, но и кассетные боеприпасы. Такое оружие представляет серьезную угрозу для российской военной инфраструктуры и гражданских объектов.

Полученные в ходе изучения данные позволят российским специалистам разработать более совершенные средства противоракетной обороны и системы радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угрозы со стороны ATACMS. Кроме того, это поможет лучше понять уязвимости самой конструкции ракет и найти слабые места в алгоритмах их наведения.