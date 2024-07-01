Международный сухой порт Чжэнчжоу, ключевой проект для провинции Хэнань, был официально открыт. Первый поезд с более чем 260 автомобилями BYD отправился в Узбекистан с новой железнодорожной станции порта, знаменуя важный шаг в логистических операциях компании.

Развитие ключевой транспортной инфраструктуры имеет решающее значение для повышения эффективности логистических цепочек и стимулирования экономического роста. В этом контексте открытие Международного сухого порта Чжэнчжоу в провинции Хэнань Китая стало важной вехой, ознаменовавшей новую эру в региональных и международных перевозках.

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30 июня стал знаменательным днем для Международного сухого порта Чжэнчжоу – с его недавно построенной железнодорожной станции отправился первый поезд, перевозивший более 260 автомобилей BYD в Узбекистан. Это официальное открытие порта и специальной железной дороги, которые являются ключевым проектом для провинции Хэнань.

Международный сухой порт Чжэнчжоу расположен на юго-востоке района аэропорта Чжэнчжоу. Согласно плану развития, утвержденному правительством провинции Хэнань 20 июня 2022 года, порт будет иметь структуру "один порт и семь районов", разделенных на 26 функциональных секций. Первая очередь инвестиций в основные объекты порта составила около 17,86 миллиардов юаней, включая западную и восточную операционные зоны, а также специальную железнодорожную ветку длиной 23,9 километра.

Открытие международного сухого порта Чжэнчжоу и запуск специальной железнодорожной линии имеет большое значение для логистических операций BYD. Расстояние между портом и заводом компании в Чжэнчжоу составляет менее 1 километра, что позволяет коммерческим автомобилям напрямую доставляться с завода на железнодорожную станцию. Это устраняет необходимость в дополнительных грузовых перевозках, повышает эффективность и снижает логистические издержки.