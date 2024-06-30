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Европейцы разрабатывают новые поколения танков для замены "Леопардов" и "Абрамсов"
Страны Европы и НАТО задумались над обновлением своего парка основных боевых танков. На международной выставке Eurosatary 2024 ведущие оборонные концерны представили новые разработки перспективных танковых платформ, призванных заменить устаревающие "Леопарды" и "Абрамсы".

Специальная военная операция России на Украине наглядно продемонстрировала как сильные, так и слабые стороны современных основных боевых танков западного производства. Это заставило командование стран НАТО задуматься о дальнейшем развитии и модернизации своих бронированных сил.

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На проходившей в Париже международной военной выставке Eurosatary 2024 ведущие европейские оборонные концерны представили свои новейшие разработки в области тяжелой бронетехники. Особое внимание было уделено проектам перспективных основных боевых танков, которые должны прийти на смену устаревающим "Леопардам-2" и "Абрамсам".

Одной из центральных новинок стал обновленный Leopard 2 A-RC 3.0 от консорциума KNDS. По сравнению с базовой моделью, новый "Леопард" имеет ряд существенных отличий. Так, его боевая масса на 10% меньше - 54 тонны. Это достигнуто за счет необитаемой башни с менее мощной броневой защитой. Экипаж теперь размещается в корпусе машины. Это позволило значительно снизить высоту танка до 2,44 метра, что делает его менее уязвимым для средств поражения с воздуха.

Также "Леопард" А-RC 3.0 получил автомат заряжания, повысивший скорострельность до 3 выстрелов за 10 секунд. Боекомплект увеличен до 42 снарядов. На выбор предлагаются пушки калибра 120, 130 или 140 мм, что отражает общую тенденцию к увеличению мощности вооружения. Для противодействия БПЛА на крыше установлена дистанционно управляемая 30-мм пушка, а для защиты от управляемых ракет - система активной защиты.

Помимо этого, KNDS представил модернизированный французский танк Leclerc Evolution. Его основная особенность - возможность оснащения 120-мм пушкой ASCALON со сменным 140-мм стволом, что позволяет применять различные типы боеприпасов.

Еще одной любопытной новинкой стал перспективный немецкий танк KF41 Panther от Rheinmetall. По сравнению с Leopard 2, он весит на тонну меньше - 59 тонн. Вооружен 130-мм пушкой Future Gun System со встроенным автоматом заряжания. Также имеет дистанционно управляемое вспомогательное вооружение и БПЛА-разведчики.

Эксперты сходятся во мнении, что все эти проекты являются весьма многообещающими с точки зрения повышения боевых качеств и защищенности танков. Однако их массовое производство сдерживается высокой стоимостью и ограниченными производственными возможностями европейского оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем, очевидно, что страны НАТО будут и впредь наращивать свои танковые возможности для противостояния новым угрозам.

#нато #европа #abrams #leopard #танк #eurosatary
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