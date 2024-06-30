Российские Вооруженные силы нанесли удар по железнодорожному эшелону Вооруженных сил Украины, перевозившему личный состав, вооружение и военную технику. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российско-украинский конфликт продолжает вносить коррективы в военно-стратегические планы обеих сторон. На этот раз Минобороны России заявило об успешной операции по уничтожению эшелона ВСУ, перевозившего живую силу и технику.

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Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российские войска смогли поразить железнодорожный эшелон, в котором находились военнослужащие 117-й механизированной бригады ВСУ вместе с вооружением и техникой. Для этого были задействованы различные средства российской армии – оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, эшелон был атакован в момент разгрузки на одной из украинских станций. В результате удара было ликвидировано значительное количество живой силы и военной техники противника. При этом российские средства ПВО также сбили несколько беспилотников, ракет и реактивных снарядов, выпущенных по российским позициям.

Данная операция стала очередным эпизодом противостояния между вооруженными силами России и Украины, в рамках которого стороны пытаются наносить точечные и сокрушительные удары по коммуникациям и инфраструктуре друг друга. Масштабные потери личного состава и техники со стороны ВСУ могут негативно сказаться на их дальнейших боевых действиях.