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Представлен 6-местный электрический кроссовер Leapmotor C16 с автопилотом и запасом хода 1100 км
Бренд Leapmotor продемонстрировал свою последнюю новинку — крупный 6-местный кроссовер Leapmotor C16. Электромобиль оснащен передовыми технологиями, включая автопилот, и предлагает впечатляющий запас хода до 1100 км.

Автомобильная индустрия не стоит на месте, и бренды постоянно удивляют пользователей новыми моделями, отвечающими самым высоким требованиям современности. Одной из таких новинок стал китайский шестиместный электрический кроссовер Leapmotor C16, который может впечатлить своими техническими характеристиками и набором решений.

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Leapmotor C16 – новая флагманская модель компании, построенная на платформе Leap 3.0. Это крупный 5-метровый электрический кроссовер, который может похвастать не только размерами, но и техническим оснащением.

Автомобиль будет предлагаться в двух вариантах – полностью электрическом и с увеличенным запасом хода. Чисто электрическая версия имеет максимальную мощность 215 кВт и разгон до 100 км/ч за 6,37 секунды. Модель с увеличенным пробегом получила 1,5-литровый 3-цилиндровый ДВС, позволяющий достичь общего запаса хода более 1000 км по циклу CLTC.

В оснащение Leapmotor C16 входят современные технологии. Автомобиль оборудован чипом Nvidia Orin X, лидаром и целым комплексом из 30 датчиков, что позволяет ему предложить возможности автономного вождения третьего уровня. Уже сейчас машина умеет автоматически менять полосу и адаптироваться к дорожной ситуации.

Не менее интересен и интерьер новинки. Он выполнен в трех цветовых вариантах и предлагает просторный салон с удобной 2+2+2 компоновкой сидений. Передние и средние ряды оснащены электрорегулировками, обогревом и вентиляцией. Кроме того, здесь есть 15,6-дюймовый задний развлекательный экран и 21-канальная аудиосистема.

Приятным сюрпризом для покупателей станет и привлекательная цена Leapmotor C16 - от 155 800 до 185 800 юаней (около 21 500 - 25 700 долларов). При этом, оформив предзаказ до определенных дат, клиенты могут получить дополнительные бонусы и скидки.

В целом, новый Leapmotor C16 производит впечатление передового и технологичного автомобиля, сочетающего просторный салон, развитые интеллектуальные системы и впечатляющие ТТХ. Эта модель может стать отличным выбором как для семей, так и для тех, кто ценит инновации и экологичность.

Еще больше детальных фото Leapmotor C16 вы можете увидеть здесь в галерее сайта car.autohome.

#электромобиль #кроссовер #leapmotor #c16
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