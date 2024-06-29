Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
General Motors запатентовала систему беспилотных дронов для навигации по бездорожью
General Motors запатентовала уникальную систему, которая позволит использовать беспилотные дроны для сканирования и картографирования бездорожья с целью улучшения навигации внедорожных автомобилей. Данная технология может стать прорывом в повышении точности и безопасности преодоления сложных участков местности.

Современные автомобильные технологии постоянно развиваются, расширяя возможности автомобилей в самых разных условиях эксплуатации. Особый интерес вызывают решения, направленные на улучшение навигации и управляемости в условиях бездорожья, где традиционные картографические сервисы зачастую оказываются неэффективными. Недавно компания General Motors представила инновационный подход, который может стать прорывом в этой сфере.

реклама

General Motors запатентовала уникальную систему, которая позволит интегрировать беспилотные дроны в конструкцию внедорожных автомобилей для сканирования и картографирования сложных участков местности. Эта технология призвана значительно повысить точность и эффективность навигации по бездорожью.

Основная идея заключается в том, что по команде водителя дрон отделяется от автомобиля и летит вперед, чтобы разведать маршрут. Используя различные сенсоры, беспилотник собирает детальную информацию о рельефе, препятствиях, типе грунта и других важных факторах, влияющих на проходимость. Эти данные затем передаются в систему автомобиля, позволяя рассчитать оптимальный маршрут движения с учетом характеристик транспортного средства и навыков водителя.

В отличие от традиционных навигационных приложений, которые полагаются на картографические данные, эта система GM предоставляет водителю более точную и актуальную информацию о реальном состоянии дорожного покрытия. Беспилотник способен распознавать нюансы бездорожья, которые могут быть пропущены обычными методами картографирования, например, определять наклон, размер препятствий, тип грунта и другие важные параметры.

Кроме того, система учитывает и текущее состояние автомобиля, включая заряд аккумулятора в случае электромобиля. На основе этих данных она может предложить альтернативные маршруты, чтобы гарантировать, что автомобиль без проблем доберется до пункта назначения.

Разработка GM обещает значительно упростить преодоление труднопроходимых участков местности, повысив безопасность и комфорт автономной езды.

#беспилотники #general motors #навигация #бездорожье
+
Написать комментарий (0)
Министр обороны РФ поручил подготовить меры реагирования на провокации США над Чёрным морем
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
У армии ФРГ есть ударный беспилотник, но применять его нельзя из-за отсутствия правил эксплуатации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
18
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
2
Стали известны все новшества дизайна iPhone 16, в том числе кнопка Capture и расположение камер
1
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
3
Представлен планшет OnePlus Pad Pro с рекордной для Android производительностью
+
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
+
В России дефицит рабочих — компания из Самары предлагает зарплату в 400 000 рублей, а желающих нет
14
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
Южнокорейское издание сообщает о провальных испытаниях баллистической ракеты КНДР
1
Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
+
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
2
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
1
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
2
Японские власти осознают, что дальнейшая эскалация санкций против Китая навредит стране
1
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
9
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
1
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
2
Депутат Рады: 130 тысяч украинцев вернулись домой на подконтрольные ВС РФ территории
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
29
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
261
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
79
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
5
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
3
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
5

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
21:30
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
21:24
А вот хрена тебе как раз таки в нее сейчас играю.так что отсоси.с сглаживанием Xess и отличной картинкой а не мазней гавном как у тебя.И таки 50 в среднем кадров.Просто интересно стало там все время с...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
21:23
Потому что ты не играешь в ХБ
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
21:21
Что же у меня не крашится в hellblade,я не знаю что там у этого рукожопа не так.Но вот про кривейшие дрова нвидиа выше можешь почитать.там то проблема была у ВСЕХ.Нвидиа делает отстойные дрова,жадный ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Китя
21:11
Конечно с такими темпами скоро хохлов не останется. сегодня прям побили рекорд. а сколько земли освободили.
В Минфине России подтвердили, что конфискованные Западом активы на $300 млрд. утрачены навсегда
Evgen Udo
21:01
Он там так смеялся и не мог понять почему руснявое г не развалилось.
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Evgen Udo
21:00
Нет такой земли. Дятел недоношенный..
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Evgen Udo
20:59
Кому и что ты пытаешься доказать?
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Evgen Udo
20:59
Удобрениями по творились. Здоровья сдохшим.
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Evgen Udo
20:58
А в изюме когда были? А где ещё соснули? Все перечислить?
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем