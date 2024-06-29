Бюджетный комитет парламента Германии одобрил приобретение 506 ракет Stinger для Бундесвера на сумму около 395 миллионов евро. Обновленные противовоздушные ракеты придут на замену тем, что были ранее отправлены на Украину, и усилят возможности ПВО страны.

Укрепление национальной обороны и безопасности является одним из ключевых приоритетов многих стран в современных геополитических реалиях. В этом контексте вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны приобретают особую актуальность. Германия, отреагировав на ситуацию, сложившуюся на 2024 год, решила провести масштабное обновление своего арсенала зенитных ракетных систем.

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Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку 506 новых зенитных управляемых ракет Stinger стоимостью около 395 миллионов евро. Это решение позволит Бундесверу восполнить часть своих запасов ракет этого типа, которые ранее были переданы Украине для противодействия российской авиации.

Ракеты Stinger модификации FIM-92K Block I являются переносными зенитно-ракетными комплексами, специально адаптированными для поражения современных воздушных целей, включая низколетящие самолеты и вертолеты. Длина ракеты составляет около 1,52 метра при диаметре около 70 миллиметров, а ее вес – около 10 килограммов, что делает ее достаточно легкой и удобной для переноски и применения.

В Германии ракеты Stinger, известные как Fliegerfaust 2, используются Бундесвером в различных конфигурациях – как переносные установки, в составе легких зенитных систем, а также на ударных вертолетах Tiger. Приобретение новой партии ракет позволит по мнению Бундесвера укрепить возможности немецкой системы ПВО и заменить те ракеты, которые были отправлены в качестве военной помощи ВСУ.