Ученые из Бостонского университета разработали новый алгоритм искусственного интеллекта, который может предсказать с точностью 78,5% развитие болезни Альцгеймера у людей с умеренными когнитивными нарушениями в течение следующих шести лет. Система анализирует особенности речи человека, что может помочь с ранней диагностикой и разработкой новых методов лечения.

Ранняя диагностика и возможность предсказать развитие болезни Альцгеймера имеют огромное значение для разработки методов предотвращения и лечения этого тяжелого нейродегенеративного заболевания. Так, ученые постоянно работают над новыми способами выявления первых симптомов деменции, и последние результаты их исследований открывают новые перспективы в этой области.

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Команда ученых из Бостонского университета разработала алгоритм искусственного интеллекта, способный с высокой точностью предсказывать развитие болезни Альцгеймера у людей с умеренными когнитивными нарушениями (MCI). Ключом к их разработке стал анализ особенностей речи пациентов.

Предыдущие исследования этой группы показали, что речевые характеристики могут служить индикатором когнитивных нарушений. В новом исследовании специалисты по информатике Иоаннис Пасхалидис и его коллеги применили усовершенствованный алгоритм к аудиозаписям 166 человек с MCI в возрасте от 63 до 97 лет. Поскольку было известно, у кого в дальнейшем развилась болезнь Альцгеймера, команда смогла установить связи между особенностями речи и прогрессированием заболевания.

Обученный таким образом алгоритм продемонстрировал высокую точность – 78,5% – в прогнозировании развития болезни Альцгеймера у пациентов с MCI в течение последующих шести лет. Для получения окончательной оценки риска были также учтены такие факторы, как возраст и пол.

"Вы можете рассматривать этот показатель как вероятность того, что состояние пациента останется стабильным или ухудшится до деменции", - поясняет Иоаннис Пасхалидис. Он подчеркивает, что раннее выявление болезни Альцгеймера имеет решающее значение, поскольку позволяет своевременно начать медикаментозное вмешательство и замедлить прогрессирование заболевания.

Ученые уверены, что с использованием более качественных записей речи точность их алгоритма будет только повышаться. Это, в свою очередь, поможет лучше понять, как болезнь Альцгеймера влияет на человека на самых ранних стадиях и почему у одних людей она развивается из MCI, а у других – нет.