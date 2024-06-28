Согласно инсайдерской информации, Xiaomi 15 Pro станет первым смартфоном, оснащенным новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Также устройство получит значительные камерные улучшения, включая сверхширокоугольный 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором.

Китайский гигант Xiaomi традиционно старается обеспечивать свои флагманские модели самыми продвинутыми аппаратными компонентами. Очередным шагом в этом направлении станет смартфон Xiaomi 15 Pro, подробности о котором появились в сети благодаря утечке.

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Согласно инсайдерской информации, Xiaomi 15 Pro будет одним из первых смартфонов, оснащенных новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Этот чипсет должен быть анонсирован компанией Qualcomm в октябре текущего года, так что релиз самого Xiaomi 15 Pro также ожидается в этот период.

Кроме топового SoC, устройство получит множество других интересных характеристик. В частности, стало известно, что основная камера лишится переменной диафрагмы, которая была фишкой предыдущей флагманской модели Xiaomi. Вместо этого она будет использовать сверхширокоугольный 50-мегапиксельный сенсор с "супербольшим" размером. Он будет работать в паре с 50-мегапиксельной камерой с 3-кратным оптическим зумом и перископическим объективом.

Как и флагманский Xiaomi 14 Ultra, новинка получит изогнутый 2K-дисплей, мощную аккумуляторную батарею и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран. Это позволит добиться максимально компактных размеров устройства, несмотря на внушительную функциональность.

Стоит также отметить, что в целом Xiaomi 15 Pro будет немного тоньше и легче своего предшественника – Xiaomi 14 Ultra. Это говорит о том, что инженеры компании смогли оптимизировать внутреннюю компоновку и конструкцию корпуса.