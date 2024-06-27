Развитие инфраструктуры для электрических транспортных средств является одним из ключевых условий для массового перехода от автомобилей на ископаемом топливе к экологически чистым альтернативам. В Китае – крупнейшем автомобильном рынке в мире – компании-производители электромобилей уделяют особое внимание созданию разветвленной сети зарядных станций, позволяющих владельцам электрокаров с уверенностью совершать поездки на большие расстояния.
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Одним из лидеров в этом направлении является компания Li Auto, которая только что достигла важного рубежа - открытия своей 500-й высокоскоростной зарядной станции в Китае. Путь от 400-й станции до столь значимой отметки был пройден всего за 43 дня, что свидетельствует о стремительных темпах расширения инфраструктуры.
В своем заявлении компания отметила, что продолжит активное развитие сети и рассчитывает, что к концу 2024 года их общее количество превысит 2000 станций, а число зарядных точек достигнет 10 000. Особое внимание уделяется строительству высокоскоростных зарядных станций, которые уже связывают основные города в четырех ключевых экономических регионах страны.
Таким образом, Li Auto демонстрирует свою приверженность созданию комплексной инфраструктуры для электромобилей, что позволит владельцам их электромобилей совершать поездки на большие расстояния без беспокойства о доступности зарядки.