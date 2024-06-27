Компания Li Auto, один из ведущих производителей электрических автомобилей в Китае, объявила об официальном открытии своей 500-й высокоскоростной зарядной станции. Ожидается, что к концу года количество таких станций превысит 2000, что позволит еще больше расширить доступность электрического транспорта для автомобилистов.

Развитие инфраструктуры для электрических транспортных средств является одним из ключевых условий для массового перехода от автомобилей на ископаемом топливе к экологически чистым альтернативам. В Китае – крупнейшем автомобильном рынке в мире – компании-производители электромобилей уделяют особое внимание созданию разветвленной сети зарядных станций, позволяющих владельцам электрокаров с уверенностью совершать поездки на большие расстояния.

реклама

Одним из лидеров в этом направлении является компания Li Auto, которая только что достигла важного рубежа - открытия своей 500-й высокоскоростной зарядной станции в Китае. Путь от 400-й станции до столь значимой отметки был пройден всего за 43 дня, что свидетельствует о стремительных темпах расширения инфраструктуры.

В своем заявлении компания отметила, что продолжит активное развитие сети и рассчитывает, что к концу 2024 года их общее количество превысит 2000 станций, а число зарядных точек достигнет 10 000. Особое внимание уделяется строительству высокоскоростных зарядных станций, которые уже связывают основные города в четырех ключевых экономических регионах страны.

Таким образом, Li Auto демонстрирует свою приверженность созданию комплексной инфраструктуры для электромобилей, что позволит владельцам их электромобилей совершать поездки на большие расстояния без беспокойства о доступности зарядки.