Организаторы конкурса небоскребов eVolo 2024 года объявили победителей и финалистов, представивших удивительные и невероятные архитектурные концепции. Жюри отметило 3 лучших проекта и 14 работ, получивших поощрительные упоминания, которые поражают воображение и бросают вызов нашим представлениям о вертикальной архитектуре.

Конкурс небоскребов eVolo давно стал одним из самых престижных соревнований в области архитектуры, привлекая ведущих специалистов со всего мира, которые представляют невероятные, порой фантастические, проекты вертикальных зданий. В 2024 году организаторы вновь были впечатлены разнообразием и смелостью идей, предложенных участниками. Несмотря на отсутствие официальной общей темы, многие работы были посвящены решению экологических проблем и адаптации к последствиям изменения климата.

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Жюри конкурса eVolo 2024 года выбрало трех победителей из 206 полученных проектов. Первое место занял дизайн под названием "Urban Intercropping", созданный командой архитекторов из Китая. Их идея заключается в создании целого ряда многофункциональных небоскребов, которые будут совмещать жилые помещения, теплицы для выращивания продуктов питания и эффективную систему общественного транспорта. Таким образом, авторы стремятся сократить разрыв между городскими районами и сельским хозяйством, используя вертикальное пространство максимально эффективно.

Второе место в конкурсе занял проект "Streamline" также из Китая. Это скорее не типичный небоскреб, а "ландшафтный небоскреб", который будет следовать по извилистому руслу Желтой реки. Его основная цель – решение проблем эрозии почв и возможных наводнений. В течение 50-летнего цикла эта конструкция постепенно сольется с окружающей средой, блокируя песчаные бури и предотвращая разрушительные последствия паводков.

Третье место досталось команде архитекторов из Египта, представившей проект "Ocean Lungs" - гигантский небоскреб высотой 1000 метров, который будет плавать под водой. Его специальная мембранная конструкция призвана очищать мировой океан от углекислого газа и других загрязняющих веществ, тем самым помогая в борьбе с закислением морской среды и сохранении океанической экосистемы.

Помимо призеров, жюри также отметило 14 финалистов, чьи работы были признаны особенно оригинальными и инновационными. В их числе проекты ледяного небоскреба для Гималаев и комплекса башен, предназначенных для защиты Японии от цунами и других стихийных бедствий. Все представленные концепции свидетельствуют о безграничности фантазии и креативности участников конкурса, открывая новые горизонты вертикального градостроительства.

Подробнее с остальными проектами вы можете ознакомиться здесь.