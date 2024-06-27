Многолетняя разработка конвертоплана AW609 компании Leonardo AG приближается к завершению. Недавно самолет успешно прошел испытания взлета и посадки с борта итальянского авианосца Cavour, подтвердив свои уникальные характеристики.

Инновационные технологии, способные совмещать в себе преимущества как самолетов, так и вертолетов, давно привлекают внимание военных и авиастроителей по всему миру. Разработка конвертопланов, таких как AW609 компании Leonardo, уже на протяжении двух десятилетий ведется в непрерывном режиме, сталкиваясь с техническими вызовами и задержками. Недавно этот амбициозный проект сделал важный шаг вперед, успешно пройдя испытания взлета и посадки с борта итальянского авианосца Cavour.

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Согласно данным, опубликованным самим производителем, конвертоплан AW609 в апреле этого года прошел серию испытаний на военно-морской базе Маристаер-Гротталье ВМС Италии, а также с борта авианосца Cavour, находившегося примерно в 20 морских милях от берега. Компания Leonardo, разработчик AW609, отмечает, что эти испытания стали важной вехой в программе летных испытаний данного самолета.

Испытания включали в себя отработку различных сценариев взлета и посадки, включая вертикальные маневры, прямой и боковой заход на посадку. По словам Джанфранко Чито, руководителя отдела летных испытаний AW609, работа с авианосца представляет особую сложность из-за непредсказуемости ветровых условий и других экстремальных факторов. Тот факт, что конвертоплан успешно справился с этими задачами, демонстрирует впечатляющую управляемость и устойчивость AW609.

Разработка AW609 была непростой и растянулась более чем на 20 лет, сопровождаясь задержками и трагической аварией в 2015 году. Только в 2022 году первый серийный образец поднялся в воздух. Современная версия самолета обладает крейсерской скоростью 270 узлов и дальностью полета до 1000 морских миль. Его внутренняя грузоподъемность составляет около 6 тонн, что позволяет перевозить до 12 пассажиров или использовать для поисково-спасательных операций.

Конвертопланы, сочетающие в себе преимущества самолетов и вертолетов, имеют большой потенциал для военного и гражданского применения. Однако их разработка остается технически сложной задачей. Успешные испытания AW609 с борта авианосца Cavour подчеркивают прогресс, достигнутый инженерами Leonardo, и приближают момент, когда эта уникальная машина может быть принята в эксплуатацию.