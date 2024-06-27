Японское правительство планирует построить сеть автоматизированных логистических линий, которые смогут перемещать миллионы тонн грузов без участия водителей. Этот масштабный проект призван решить растущую нехватку рабочей силы и сократить выбросы парниковых газов.

Япония, известная своими амбициозными технологическими проектами, движется к новой вехе в транспортной инфраструктуре. На фоне демографического кризиса и роста онлайн-торговли правительство страны разрабатывает передовую систему грузоперевозок, которая способна радикально преобразить логистический ландшафт. Ключевым элементом этой "транспортной революции" станет беспрецедентный по протяженности автоматизированный грузовой конвейер, протянувшийся на сотни километров.

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Согласно проекту, который разрабатывается экспертной группой Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Япония намерена соединить крупные города страны сетью автоматических логистических линий, которые смогут бесшумно и эффективно перевозить миллионы тонн грузов. Эта система должна не только решить назревающий логистический кризис, но и значительно сократить выбросы парниковых газов, вытеснив с дорог десятки тысяч грузовых автомобилей.

500-километровый автоматизированный грузовой конвейер, получил кодовое название "Monster". Этот беспрецедентный по масштабам конвейер сможет заменить около 25 000 грузовиков, перемещая товары по выделенному маршруту между Токио и Осакой. Предполагается, что он будет построен вдоль шоссе или проложен под землей в виде туннеля, а для перемещения специальных грузовых поддонов весом до тонны будут использоваться автоматизированные электрические тележки.

Такое решение позволит Японии справиться с нарастающим дефицитом рабочей силы в сфере доставки. Согласно прогнозам, к 2030 году из-за нехватки водителей-курьеров около 30% посылок просто не будут доставлены. Реализация столь масштабного проекта, безусловно, потребует огромных финансовых вложений. Только строительство 500-километрового туннеля оценивается в $23 миллиарда. Однако министерство уже обратилось к частным компаниям с призывом поддержать проект, указывая на его потенциал в решении логистического кризиса и сокращении вредных выбросов. "Мы хотели бы как можно скорее приступить к обсуждению этого вопроса", - заявил министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Тецуо Сайто.

Несмотря на явные технические и финансовые сложности, Япония серьезно нацелена на реализацию этой амбициозной "транспортной революции". Беспрецедентный масштаб и высокий уровень автоматизации делают проект "Monster" уникальным в мировой практике и многообещающим решением для грядущих логистических и экологических вызовов.