Согласно сообщениям в социальных сетях, грядущий процессор Apple A18, который будет использоваться в новых моделях iPhone, сможет превзойти по вычислительной мощности даже текущий флагманский чип M4 компании. Это позволит запускать мощные ИИ-модели непосредственно на устройстве, не полагаясь на облачные вычисления.





Согласно инсайдерским данным, процессор Apple A18, который будет установлен в новых моделях iPhone, окажется более мощным в плане вычислений, связанных с нейронными сетями, чем даже последний флагманский чип компании – M4. По словам источника, скорость вычислений механизма нейронной сети в A18 превысит ошеломляющие 38 триллионов операций в секунду. Таким образом, новый процессор Apple станет еще более мощным инструментом для запуска продвинутых моделей искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве, без необходимости полагаться на облачные вычисления.

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Инсайдер @MappleGold также предположил, что Apple, возможно, будет продвигать чип A18 в несколько ином ключе, чем это было с предыдущими моделями. Компания может решить не акцентировать внимание на "простом" показателе производительности, а сосредоточиться на практических преимуществах чипа A18 в задачах искусственного интеллекта. Вместо простого сравнения цифр, Apple, скорее всего, будет делать упор на улучшение реальной функциональности ИИ-приложений, которые смогут работать эффективно даже на мобильных устройствах.

Это может открыть новые возможности для использования продвинутых моделей машинного обучения прямо на смартфоне – от распознавания речи и изображений до виртуальных помощников и интеллектуального анализа данных. Таким образом, Apple стремится продемонстрировать, что мощность чипа A18 трансформируется в реальные практические преимущества для пользователей, а не просто является спецификацией на бумаге.



