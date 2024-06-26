Несколько российских автодилеров привезли на продажу рестайлинговый корейский кроссовер Kia Sorento 2024 модельного года. Стоимость нового Sorento в базовой комплектации Comfort начинается от 5,3 млн рублей.

Российские автолюбители, соскучившиеся по продукции популярной корейской марки Kia, теперь вновь могут порадовать себя покупкой новой модели. Благодаря схеме параллельного импорта, на нашем рынке уже представлен рестайлинговый Kia Sorento 2024 года.

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По данным нескольких российских автомобильных классифайдов, минимальная цена нового Kia Sorento составляет 5,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит базовую комплектацию Comfort, которая оснащена бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 179 лошадиных сил.

Помимо "базы", кроссовер доступен еще в трех более дорогих комплектациях – Style, Luxe и Premium. Цены на них начинаются от 5,5 млн, 5,36 млн и 6,3 млн рублей соответственно.

Последний раз Kia Sorento официально продавался в России до ухода компании с рынка два года тому назад. Тогда модель можно было приобрести по цене от 2,5 до 3,6 млн рублей. Теперь же вернувшийся на наш рынок Sorento стал заметно дороже.

Стоит отметить, что рестайлинговый Kia Sorento 2024 модельного года был представлен публике еще минувшим летом. Он получил ряд серьезных обновлений во внешности, в том числе новую переднюю часть в стиле электрического кроссовера EV9.

Российские автомобилисты могли приобрести этот автомобиль начиная с февраля нынешнего года, когда он начал продаваться на рынке соседнего Казахстана по ценам от 18,7 до 23,3 млн тенге (около 3,8-4,8 млн рублей по текущему курсу). Теперь же Sorento доступен и в нашей стране благодаря схеме параллельного импорта.