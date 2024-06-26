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Электросамолеты с дальностью полета до 3000 км могут появиться к 2027-2028 годам
Китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей, раскрыла планы по разработке электрических пилотируемых самолетов с впечатляющей дальностью полета до 3000 километров. Эти амбициозные цели должны быть достигнуты к 2027-2028 годам.

Стремительное развитие технологий в последние годы привело к появлению все более смелых и захватывающих проектов в сфере электрической авиации. Производители аккумуляторов, двигателей и самолетостроители объединяют усилия, чтобы сделать полностью электрические пассажирские самолеты реальностью в обозримом будущем. И одним из ярких примеров таких инновационных разработок является проект китайской компании CATL.

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В рамках партнерского проекта с крупным китайским авиапроизводителем COMAC, компания CATL поставила амбициозную цель – создать к 2027-2028 годам электрический пилотируемый самолет с дальностью полета около 2000-3000 километров. Это станет серьезным прорывом в области электрической авиации, значительно расширив возможности для коммерческих пассажирских перевозок.

Как заявил председатель совета директоров CATL Робин Цзэн, компания уже успешно провела испытательный полет 4-тонного электросамолета и планирует выпустить 8-тонную версию в указанные сроки. Ключевым фактором, позволяющим достичь таких выдающихся показателей дальности, является разработанная CATL Condensed Battery – новая аккумуляторная ячейка с плотностью энергии до 500 Вт-ч/кг, в два раза превышающей показатели современных автомобильных батарей.

По словам Ву Кая, главного ученого CATL, компания активно ведет совместные работы с авиастроителями, внедряя строгие стандарты авиационной безопасности и качества. Condensed Battery планируется использовать не только в электросамолетах, но и в электромобилях, где она также позволит увеличить запас хода.

Столь амбициозные планы CATL по созданию дальнемагистральных электросамолетов отражают динамичное развитие технологий в этой сфере. Компания рассчитывает, что ее новые аккумуляторы помогут совершить качественный скачок в доступности и эффективности пассажирских авиаперевозок на электрической тяге.

#аккумуляторы #catl #дальность полета #электрические самолеты
Источник: cnevpost.com
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