Motorola и Google объединили свои усилия для того, чтобы вывести использование складных телефонов на новый уровень. Теперь владельцы новых смартфонов Razr смогут напрямую взаимодействовать с мощным искусственным интеллектом Gemini, предоставляющим широчайший спектр функций для повышения продуктивности и творческой реализации.

Мобильные устройства давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако их потенциал до сих пор не раскрыт в полной мере. Компании Motorola и Google решили изменить это, представив уникальное решение, которое позволит владельцам новых смартфонов Razr взаимодействовать с мощным искусственным интеллектом прямо с внешнего экрана своих устройств.

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Одним из ключевых нововведений в новом семействе смартфонов Razr от Motorola станет интеграция искусственного интеллекта Gemini, разработанного специалистами Google. Данная технология позволит пользователям значительно повысить свою продуктивность и креативность, получив доступ к широкому спектру интеллектуальных возможностей прямо с внешнего дисплея смартфона.

Gemini AI будет предоставлять владельцам Razr помощь в решении самых разнообразных задач – от пошаговых инструкций для новых проектов до планирования поездок и написания деловых писем. Более того, этот виртуальный помощник сможет генерировать идеи по улучшению повседневной жизни и обеспечивать быстрый доступ к различным сервисам Google, таким как Карты, YouTube, Gmail и другим.

Для того, чтобы пользователи могли в полной мере оценить потенциал Gemini, Motorola предлагает 3 бесплатных месяца подписки на версию Google One AI Premium. Это не только откроет доступ к наиболее функциональным моделям искусственного интеллекта, но и предоставит 2 ТБ облачного хранилища, которое можно использовать для приложений Google, включая Gmail, Документы и Google Photo.

Благодаря интеграции Gemini, новые смартфоны Razr позволят пользователям по-новому взглянуть на повседневные задачи. Например, функция Photomoji поможет превратить любимые фотографии в персонализированные смайлики, а Magic Compose – сгенерировать текстовые сообщения в различных стилях, от эмоционального до официально нейтрального.

Кроме того, владельцы Razr получат расширенные возможности для работы с фотографиями и видео. Доступ к Google Photo из внешнего дисплея позволит просматривать, редактировать, удалять и делиться медиафайлами без необходимости открывать сам телефон. А новая функция "Ask Photos" от Gemini превратит поиск нужных изображений в простую и интуитивно понятную задачу.

"Инновации всегда были в основе ДНК Motorola, и наше сотрудничество с Google знаменует собой важную веху в переосмыслении того, каким на самом деле может быть смартфон", – комментирует Дэн Дери, руководитель отдела программного обеспечения и интернет-услуг Motorola. – "С новым семейством Razr мы открываем новую эру бесперебойной связи и беспрецедентной функциональности, в которой технологии не только улучшают, но и обогащают каждый аспект нашей жизни".

Таким образом, Motorola и Google совместными усилиями создали уникальную экосистему, в которой складные смартфоны Razr становятся настоящими интеллектуальными помощниками, способными значительно упростить и обогатить повседневную жизнь пользователей.