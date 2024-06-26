Российская компания "Кама" представила новый отечественный электромобиль "Атом", который будет доступен покупателям по цене до 4 млн рублей. Продажи электрокара начнутся в 2025 году, а приобрести его можно будет только через онлайн-платформу. При этом "Атом" можно будет протестировать в каршеринге.

В России набирает обороты развитие отечественного производства электромобилей. Одним из ярких примеров этой тенденции является новый электрокар под названием "Атом", разработанный компанией "Кама". Согласно заявлениям руководства компании, данная модель будет доступна для широкого круга покупателей по вполне приемлемой цене.

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Генеральный директор компании "Кама" Игорь Поваразднюк сообщил, что стоимость нового электромобиля "Атом" не превысит 4 млн рублей без учета государственных субсидий. По его словам, данная ценовая политика соответствует текущему уровню цен на российском рынке электрокаров, который находится в диапазоне от 2,9 до 4 млн рублей.

Поваразднюк отметил, что подход "Атома" к ценообразованию схож с моделью, реализуемой китайским брендом Zeekr. Несмотря на премиальный набор функций, электромобили этой марки остаются в массовом ценовом сегменте. Аналогичный подход решено применить и для "Атома" - сочетание относительно низкой цены и высокого уровня оснащения.

Кроме того, продажи электрокара будут осуществляться исключительно через онлайн-платформу, без создания дилерской сети в классическом понимании. Однако для обслуживания и ремонта автомобилей будут организованы специальные сервисные центры. Более того, потенциальные покупатели смогут познакомиться с "Атомом" и протестировать его в рамках каршерингового сервиса.

Таким образом, новый российский электромобиль "Атом" сочетает в себе доступную цену, современное техническое оснащение и возможность предварительного тестирования, что, несомненно, привлечет внимание широкой аудитории потребителей.