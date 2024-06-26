Завтра Xiaomi представит ограниченную версию своего смартфона Civi 4 Pro, вдохновленную знаменитой Белоснежкой из классических диснеевских мультфильмов. Этот эксклюзивный смартфон обладает яркой фиолетовой расцветкой и уникальным дизайном, который перенесет пользователей в сказочный мир.

Мир технологий и мир сказок – два совершенно разных измерения. Однако порой они могут удивительным образом пересекаться, создавая поистине уникальные продукты. Именно так произошло в новом совместном проекте между китайским гигантом Xiaomi и легендарной студией Disney.

реклама

Завтра, 27 июня, Xiaomi представит долгожданную лимитированную версию своего смартфона Civi 4 Pro, вдохновленную образом принцессы Белоснежки. Этот эксклюзивный аппарат, получивший название Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Edition, обещает стать настоящим сокровищем для поклонников как мобильных технологий, так и классических диснеевских сказок.

Ключевым элементом дизайна устройства станет фиолетовая расцветка, перекликающаяся с цветовой гаммой, характерной для образа Белоснежки. Более того, задняя панель смартфона будет меняться оттенками, создавая ощущение волшебства и сказочности. Но это еще не все – в комплекте к аппарату будет идти специальный чехол со знаменитым «Волшебным зеркалом» из легендарной сказки.

Впрочем, уникальность Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Edition не ограничивается лишь внешним видом. Программное обеспечение устройства также будет особенным – на нем установлена тема Snow White с фирменными иконками, виджетами, обоями и даже анимацией зарядки. Это позволит пользователям полностью погрузиться в атмосферу сказочного мира.

По остальным техническим характеристикам Civi 4 Pro Disney Princess Edition ничем не будет отличаться от оригинальной модели. Здесь сохранятся 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8s Gen 3, основная камера на 50 МП и аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Единственное, что пока неизвестно, так это объемы оперативной и внутренней памяти, а также цена и доступность этой эксклюзивной версии. Но сам факт ее появления уже вызывает большой интерес у поклонников как Xiaomi, так и студии Disney.