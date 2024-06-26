Генеральный директор АО "Уральские заводы" Василий Мусин арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Следствие утверждает, что он организовал поставку в МВД зарубежной радиоаппаратуры под видом российской продукции.

Мошенничество в рамках государственного оборонного заказа – одно из самых резонансных и опасных преступлений экономической направленности. Из-за таких схем государство недополучает необходимое вооружение и технику, а компании-исполнители наживаются за счет бюджетных средств. Очередной громкий случай выявлен в Москве, где под следствие попал генеральный директор "Уральских заводов".

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Как установило следствие, гендиректор АО "Уральские заводы" Василий Мусин организовал поставку в МВД радиостанций иностранного производства, выдав их за российские изделия. Таким образом, он похитил около 50 млн рублей, предназначавшихся для обеспечения государственного оборонного заказа.

Правоохранители пресекли эту мошенническую схему и возбудили уголовное дело в отношении Мусина по статье о хищении в особо крупном размере. Замоскворецкий суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, отправил подозреваемого под арест до середины августа.

По данным правоохранительных органов, между "Уральскими заводами" и МВД было заключено не менее восьми контрактов на поставку различной специальной техники для нужд ведомства. Некоторые из этих соглашений были весьма крупными – например, один из контрактов предполагал поставку носимых цифровых радиостанций на сумму 8,5 млн рублей.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства мошеннической схемы, в том числе возможное участие других лиц в противоправной деятельности.