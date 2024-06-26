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Logitech выпустила «укороченную» низкопрофильную беспроводную клавиатуру G515 LIGHTSPEED TKL
Компания Logitech G, известный новатор в сфере игровых технологий, представляет революционную игровую клавиатуру G515 LIGHTSPEED TKL. Эта низкопрофильная беспроводная модель сочетает в себе передовые функции и элегантный дизайн, обеспечивая геймерам невероятное игровое преимущество.

В эпоху стремительно развивающихся технологий и неустанного поиска преимуществ в мире киберспорта, компания Logitech G выходит на новый уровень, представляя свою последнюю разработку – игровую клавиатуру G515 LIGHTSPEED TKL.

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Игровая клавиатура G515 LIGHTSPEED TKL от Logitech G — это воплощение передовых технологий и изысканного дизайна. С ее низкопрофильным корпусом высотой всего 22 мм, G515 выглядит чрезвычайно элегантно, при этом обеспечивая исключительно высокую производительность набора текста.

Ключевым преимуществом G515 являются ее низкопрофильные переключатели, которые активируются всего за 1,3 мм хода и имеют общее расстояние хода 3,2 мм — это значительно меньше, чем у традиционных переключателей. Такая конструкция позволяет игрокам мгновенно осуществлять нажатия клавиш, что особенно важно для динамичных игр.

Помимо этого, G515 оснащена передовой технологией KEYCONTROL от Logitech G, которая предлагает геймерам широкие возможности по настройке и персонализации. Каждая клавиша может выполнять до 15 различных действий, что позволяет игрокам создавать макросы, назначать звуковые сигналы, световые эффекты и многое другое. Благодаря KEYCONTROL, G515 становится уникальным инструментом в арсенале любого геймера.


Дополнительные преимущества G515 включают в себя удобное беспроводное подключение LIGHTSPEED с возможностью одновременного подключения мыши, потрясающую RGB-подсветку LIGHTSYNC (доступ к приблизительно 16,8 миллионам цветов) и до 36 часов непрерывной работы от одного заряда аккумулятора.

Клавиатура G515 LIGHTSPEED TKL предлагается в данный момент в Соединенных Штатах в черном и белом цветах по рекомендованным ценам $139 для беспроводной версии и $99 для проводной модели. Это отличный выбор для геймеров, которые ценят сочетание высокой производительности, безупречного дизайна и широких возможностей настройки.

#rgb-подсветка #игровая клавиатура #logitech g #беспроводная связь #keycontrol #lightspeed #g515 #низкопрофильный дизайн
Источник: ir.logitech.com
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