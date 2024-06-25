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Reuters: Китай ответил на обвинения Запада в чрезмерной мощности электромобилей и аккумуляторов
Премьер-министр Китая Ли Цян дал отпор обвинениям Запада в том, что китайские компании получают несправедливые преимущества благодаря субсидиям и наводняют рынки дешевыми "зелеными" технологиями. Он заявил, что успехи Китая в производстве электромобилей, литий-ионных батарей и солнечных панелей основаны на его собственных уникальных конкурентных преимуществах.

Отношения между Китаем и Западом в последние годы обострились на фоне торговых разногласий и конкуренции в высокотехнологичных отраслях. Одним из ключевых пунктов противоречий стало лидерство Китая в производстве "зеленых" технологий, включая электромобили и аккумуляторные батареи. Премьер-министр КНР Ли Цян выступил с резким ответом на обвинения в нечестной конкуренции, подчеркнув, что успех Китая в этих областях обусловлен его собственными экономическими преимуществами.

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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Даляне, Ли Цян отверг утверждения США и ЕС о том, что китайские компании пользуются несправедливыми субсидиями для демпинга на рынке электромобилей и аккумуляторов. "Производство в Китае современных электромобилей, литий-ионных аккумуляторов, фотоэлектрических продуктов и т. д. в первую очередь удовлетворило наш внутренний спрос, но также обогатило глобальное предложение", - заявил премьер-министр.

По его словам, быстрый рост новых отраслей в Китае, таких как производство электромобилей и аккумуляторов, опирается на преимущества экономики страны, включая масштабный внутренний рынок, глубокую производственную цепочку, а также значительные инвестиции в НИОКР и инновации. "Это результат естественного рыночного отбора, не основанный на несправедливых субсидиях", - заявил Ли Цян.

Премьер-министр также заявил, что Китай придерживается принципам свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли. Он потребовал от Запада отказаться от «предвзятых и политизированных» подходов, которые мешают здоровой конкуренции на зарубежных рынках. По его словам, Китай открыт к диалогу и готов к урегулированию разногласий в рамках механизма сотрудничества.

Ли Цян особо отметил, что китайские компании не стремятся демпинговать на зарубежных рынках, а наоборот, вкладывают значительные средства в локализацию производства и развитие экосистемы "зеленых" технологий за рубежом. Таким образом, Китай вносит вклад в глобальные усилия по декарбонизации и изменению климата.

#китай #электромобили #ли цян
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