Финляндия стала первой страной в мире, которая приступит к массовой вакцинации населения от птичьего гриппа. Вакцинация будет проводиться уже на следующей неделе для групп повышенного риска заражения.

Распространение опасных вирусов птичьего гриппа стало в последние годы серьезной проблемой для многих стран. Штамм H5N1 привел к массовой гибели домашней птицы и всё чаще поражает млекопитающих, включая людей. Финляндия, столкнувшаяся с крупными вспышками на своих звероводческих фермах, решила первой в мире предпринять упреждающие меры для защиты населения.

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По информации Reuters финские власти объявили, что уже на следующей неделе начнут предлагать превентивную вакцинацию от птичьего гриппа отдельным категориям граждан, подверженным повышенному риску заражения. Это сделает Финляндию первой страной в мире, внедряющей подобные меры.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) сообщил, что вакцинация будет предложена людям старше 18 лет, чья работа связана с высокими рисками контакта с больной птицей или животными. В их числе – сотрудники звероферм и птицефабрик, ветеринары, лаборанты, специалисты заповедников и фермеры.

По словам главы THL Ханны Ногинек, в Финляндии сложилась особая ситуация: "У нас есть зверофермы, где животные могут контактировать с дикой природой". Действительно, в прошлом году в стране пришлось уничтожить около 485 000 норок и лис из-за массовых вспышек птичьего гриппа.

Чтобы обеспечить вакцинацию необходимого контингента, Финляндия в рамках совместных закупок ЕС приобрела 10 000 доз вакцины производства австралийской компании CSL Seqirus. Это часть масштабного европейского заказа до 40 миллионов доз для 15 стран.