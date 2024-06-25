Компания Casio представила новые умные защищенные часы G-Shock GBD-300, которые могут работать до двух лет без замены батареи. Часы получили обширный набор умных функций, включая трекинг активности, подключение к смартфону и повышенную ударопрочность.

Компания Casio известна своими культовыми защищенными часами G-Shock, которые славятся невероятной надежностью и прочностью. Теперь производитель представил новую модель в этой линейке, наделенную целым рядом умных функций и при этом гарантирующую невероятно долгий срок работы без замены элемента питания.

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Новые умные часы Casio G-Shock GBD-300 выделяются не только своим надежным и ударопрочным дизайном, но и целым рядом инновационных технических характеристик. Главным козырем модели, несомненно, является внушительная автономность – часы способны проработать до двух лет от одной заряженной батарейки CR2032.

Такой увеличенный срок работы достигается благодаря эффективному энергопотреблению и интегрированным в часы передовым функциям. G-Shock GBD-300 получили высококонтрастный ЖК-дисплей, который четко отображает все необходимую информацию, включая время, дату и сигналы тревоги, даже в ярких солнечных условиях. Также часы поддерживают четыре будильника, таймер обратного отсчета, секундомер и 38 настроек мирового времени.

Новинка оснащена и широким набором датчиков для отслеживания физической активности пользователя. Встроенные акселерометры и датчики движения позволяют измерять расстояние, темп, количество шагов и сожженных калорий. Эти данные сохраняются для последующего анализа и отслеживания прогресса в тренировках.

Кроме того, G-Shock GBD-300 могут подключаться к смартфонам через Bluetooth-соединение. Это дает возможность получать уведомления о звонках, сообщениях электронной почты и активности в социальных сетях непосредственно на экран часов.

Защищенный корпус новинки способен выдерживать сильные удары и влагу, а часы являются водонепроницаемыми. Учитывая эти характеристики, G-Shock GBD-300 станут отличным выбором для активных пользователей, ценящих надежность и долговечность.