В Свердловской области дорожники приступили к ремонту автодороги Верхняя Синячиха - Махнёво - Болотовское, которая ведет к первой трассе, соединявшей европейскую часть России с Сибирью. Обновление транспортной инфраструктуры позволит привлечь больше туристов в исторические места зарождения освоения Среднего Урала.

Среднеуральские регионы хранят множество страниц богатой истории освоения русских земель. Одна из таких страниц – первая «государева дорога», соединявшая европейскую часть России с Сибирью, берущая свое начало в Верхней Синячихе. Этой важной транспортной артерии XVII века, положившей начало всестороннему развитию Среднего Урала, сейчас уделяется особое внимание. В Свердловской области стартовал масштабный ремонт автодороги, ведущей к уникальным историческим объектам.

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Дорожные службы Свердловской области развернули обновление автодороги, соединяющей Верхнюю Синячиху, Махнёво и Болотовское. Эти два обновляемых участка общей протяженностью 21 километр ведут к историческим местам, с которых начиналось освоение Среднего Урала.

Как рассказали в областном правительстве, работы предусматривают восстановление дорожного полотна, земляного полотна и щебеночного основания, а также установку 23 водопропускных труб. В некоторых местах для устранения серьезных ям и провалов потребовалась замена грунтового основания на глубину до 2 метров.

Ремонт дороги Верхняя Синячиха – Болотовское продолжает масштабную программу реконструкции транспортной инфраструктуры в Махнёвском муниципальном образовании и Алапаевском районе. Восстановление этой исторической дороги имеет огромное значение не только для развития транспортной доступности, но и для привлечения туристов в места с богатым культурным и историческим наследием.

Действительно, маршрут Верхняя Синячиха - Махнёво - Болотовское позволяет проследить истоки освоения Урала и приобщиться к уникальным памятникам архитектуры и истории. Обновление дороги должно сыграть и важную роль в развитии туристического потенциала этих мест.