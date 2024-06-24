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Xiaomi и Unisoc напечатали собственные 4-нм чипы для мобильных устройств
Китайские технологические гиганты Xiaomi и Unisoc предпринимают важные шаги в разработке собственных 4-нанометровых мобильных процессоров. Это может стать поворотным моментом для полупроводниковой промышленности Китая, сократив ее зависимость от иностранных компаний.

Стремление Китая к технологическому суверенитету и независимости от импортных решений в высокотехнологичных отраслях набирает все большие обороты. И одним из последних знаковых шагов в этом направлении стали сообщения о разработке отечественных 4-нанометровых мобильных процессоров крупнейшими китайскими производителями смартфонов и чипсетов.

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Согласно публикациям в тайваньских СМИ Liberty Times и Commercial Times, компании Xiaomi и Unisoc успешно завершили "tape-out" – важный этап разработки собственных 4-нанометровых чипов. Это означает, что проекты их новых процессоров уже готовы для передачи на производство.

Xiaomi, занимающая третье место в мире по продажам смартфонов, видит в этом проекте ключ к расширению своих возможностей и снижению зависимости от иностранных поставщиков чипов, таких как Qualcomm и MediaTek. Ходят слухи, что новый 4-нм чип Xiaomi будет конкурировать с флагманским Kirin 9000 от Huawei, который может быть выпущен в этом году.

В свою очередь, компания Unisoc – шанхайский разработчик микросхем, не имеющий собственных производственных мощностей, также присоединилась к гонке за 4-нанометровыми чипами. По сообщениям, их процессор уже прошел важный этап разработки и готовится к выпуску.

Эти шаги китайских технологических лидеров происходят на фоне общегосударственной стратегии по наращиванию технологического суверенитета и сокращению зависимости от зарубежных полупроводниковых решений. Достижение "процессорного самообеспечения" является одной из ключевых целей Китая в условиях обострения геополитической конкуренции.

#xiaomi #полупроводники #китай #unisoc #4-нм процессоры
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