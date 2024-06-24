Компания OnePlus анонсировала свой новый флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro, который должен стать настоящим прорывом в области производительности мобильных устройств. Ключевой особенностью новинки станет революционная система охлаждения на основе сверхбольшой испарительной камеры, обеспечивающая стабильную работу мощного чипсета даже при экстремальных нагрузках.

Современные флагманские смартфоны превратились в мощные игровые платформы, способные предложить производительность, сравнимую с настольными ПК. Но для того, чтобы раскрыть весь потенциал передовых мобильных чипсетов, требуются эффективные системы охлаждения, которые могут справляться с возрастающими тепловыми нагрузками. Именно такое решение представила компания OnePlus в своем новом флагманском смартфоне Ace 3 Pro.

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В преддверии официальной премьеры 27 июня OnePlus поделилась подробностями о ключевых особенностях OnePlus Ace 3 Pro. Центральным элементом системы охлаждения этого смартфона стала сверхбольшая испарительная камера (VC) площадью 9126 мм² – на 36% эффективнее, чем предыдущая версия. Это позволяет поддерживать стабильную работу мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 даже при длительных игровых сессиях и предотвращать перегрев устройства. Для еще большей эффективности охлаждения в Ace 3 Pro применяется первый в отрасли сверхкритический графит 2K, обеспечивающий повышение теплопроводности на 70%.

Помимо мощной системы охлаждения, новинка также будет оснащена передовой памятью стандарта LPDDR5X и сверхбыстрой флэш-памятью UFS 4.0, что в совокупности позволит реализовать невероятную производительность в играх и быстрое время отклика интерфейса.

По словам представителей OnePlus, все эти технические решения нацелены на то, чтобы любители мобильного гейминга могли наслаждаться максимально комфортным и стабильным игровым процессом даже в самых требовательных играх. Премьера OnePlus Ace 3 Pro состоится 27 июня, и, судя по заявленным характеристикам, этот смартфон может стать новым эталоном производительности в своем сегменте.