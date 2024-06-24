Китайский автомобильный бренд премиум-класса Hongqi, принадлежащий государственному концерну FAW, раскрыл подробности о предстоящем выводе своей обширной продуктовой линейки на российский рынок. В ближайшие годы российским автолюбителям будут доступны как роскошные седаны, так и передовые электрические внедорожники.

Стремительные изменения геополитической ситуации кардинальным образом меняют структуру авторынка России. На смену привычным немецким, французским и японским автомобилям приходят новые игроки, которые готовы предложить российским потребителям широкий выбор интересных и технологичных транспортных средств. Одним из таких брендов становится китайская марка Hongqi, входящая в состав крупнейшего автомобильного концерна FAW.

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Как рассказал исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев, компания планирует в ближайшее время вывести на российский рынок целый спектр автомобилей – от роскошных флагманских седанов до современных электрических кроссоверов и даже просторных минивэнов. По словам Савельева, в линейке Hongqi найдется место как для моделей начального уровня бизнес-класса, так и для настоящих премиальных автомобилей, занимающих сегмент наравне с флагманами концерна Mercedes-Benz.

Ключевыми моделями, которые Hongqi намерен вывести на российский рынок, станут роскошные седаны H9 и H5, кроссоверы F7, F7x и E-HS9 (электрический), а также представительский минивэн H9L. Эти автомобили комплектуются мощными турбированными двигателями, современными трансмиссиями и богатым набором технологичного оборудования, включая цифровые панели приборов, продвинутые мультимедийные системы и системы активной безопасности.

Особенно выделяется флагманский электрический кроссовер Hongqi E-HS9, который сможет составить конкуренцию таким известным моделям, как Tesla Model X. Этот внушительный по габаритам SUV оснащается двумя электромоторами мощностью 544 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью до 99 кВт·ч, что обеспечивает внушительный запас хода до 515 км.

По словам представителей Hongqi, российским клиентам будет доступен полноценный сервис и поддержка, включая развитую дилерскую сеть. Таким образом, с выходом линейки моделей Hongqi российский авторынок получит долгожданное пополнение в сегменте премиальных и электрифицированных автомобилей, что позволит расширить выбор для требовательных покупателей.