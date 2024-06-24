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Владелец TikTok – ByteDance объединилась с американской Broadcom для создания передового чипа ИИ
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, тайно разрабатывает новый высокопроизводительный чип искусственного интеллекта в сотрудничестве с американским производителем полупроводников Broadcom. Этот шаг поможет ByteDance преодолеть ограничения на экспорт передовых чипов в Китай.

Мировая технологическая индустрия находится в состоянии постоянной гонки за инновациями, особенно в сфере искусственного интеллекта. Попытки США ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям только подстегивают компании из Поднебесной к более активному поиску путей обхода этих ограничений.

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Как выяснилось из статьи, опубликованной сегодня изданием Reuters, ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, тайно сотрудничает с американским разработчиком чипов Broadcom над созданием нового высокопроизводительного процессора для ИИ-задач.

ByteDance и Broadcom уже имеют опыт сотрудничества – в 2022 году китайская фирма приобрела у американского партнера высокоскоростные чипы-коммутаторы для своих кластеров искусственного интеллекта. Теперь стороны решили пойти дальше и совместными усилиями разработать специализированный 5-нанометровый чип ИИ. Это важно для ByteDance, поскольку из-за американских санкций компания и ее китайские конкуренты испытывают серьезный дефицит высокопроизводительных чипов Nvidia, которые считаются одними из лучших решений для задач генеративного ИИ. Сотрудничество с Broadcom позволит ByteDance обеспечить себя необходимыми процессорами, не прибегая к параллельному импорту.

Источники сообщают, что разработка нового чипа уже идет полным ходом, однако производство его еще не началось – ожидается, что TSMC, которая будет выпускать новинку, не приступит к этому в 2023 году. Тем не менее, этот проект демонстрирует стремление ByteDance к технологической независимости в сфере искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #broadcom #bytedance #чип ии
Источник: reuters.com
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