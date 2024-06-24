Еще до официального старта продаж Haval H5 в России, один из дилеров марки уже выставил рамный внедорожник перед автосалоном. Несмотря на отсутствие модели в списке разрешенных для параллельного импорта, автомобиль был ввезен в обход официального представительства.

Автомобильный рынок России продолжает переживать серьезные трансформации на фоне сложной экономической ситуации. Параллельный импорт либо "серый" ввоз становятся все более распространенной практикой, позволяющей предлагать клиентам новинки задолго до старта официальных продаж. Один из таких примеров – появление рамного внедорожника Haval H5 в России до его официального выхода на рынок.

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Haval H5 – рамный внедорожник, который должен официально появиться в России только осенью этого года. Однако, как выяснилось, один из официальных дилеров марки уже выставил такой автомобиль на продажу в своем автосалоне в Москве. Несмотря на отсутствие Haval в перечне брендов, разрешенных для параллельного импорта, дилер не скрывает, что машина была ввезена в обход официального представительства.

Стоимость Haval H5 в таком "сером" исполнении составляет 3,65 млн рублей. Продавец предупреждает, что с началом официальных продаж цена на эту модель поднимется до отметки свыше 4 млн рублей. Интересно, что автомобиль расположен не внутри салона, а снаружи, поскольку дилер не решился загонять его под фирменные вывески.

Технически Haval H5 представляет собой рамный внедорожник с полным приводом. Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Это, в свою очередь, создает весьма впечатляющие внедорожные характеристики, которые выигрывают у многих кроссоверов.