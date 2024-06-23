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Британия готовит радиочастотный "меч" за 10 центов против воздушных атак беспилотников
Британские военные в ближайшие годы получат на вооружение революционную систему, способную уничтожать сразу несколько беспилотных летательных аппаратов одним выстрелом. Стоимость каждого такого "выстрела" составит всего 10 центов, что делает этот комплекс одним из самых экономичных средств борьбы с дронами.

Растущая угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов, активно применяемых в конфликте на Украине, стимулирует западные страны к ускоренной разработке и внедрению новых систем противодействия этой опасности. Одним из таких проектов, который близок к завершению, является британская разработка под названием RFDEW.

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Согласно сообщениям, глава британского подразделения французской компании Thales Алекс Крессвелл сообщил, что радиочастотная система направленной энергии (RFDEW), способная одним выстрелом уничтожать сразу несколько дронов, будет готова к использованию в войсках в 2025 году. Эта инновационная разработка, созданная в рамках государственного контракта с Министерством обороны Соединенного Королевства, уже сейчас проходит испытания в британской армии.

RFDEW использует радиоволны для вывода из строя или повреждения электронных компонентов беспилотников и другой вражеской техники. Дальность ее действия достигает 1 километра, а стоимость одного "выстрела" составляет всего 10 пенсов (примерно 11 рублей) – что делает эту систему крайне "экономной" альтернативой традиционным средствам ПВО. По словам Крессвелла, она способна обнаруживать и поражать цели на земле, в воздухе и на море.

Разработка RFDEW ведется консорциумом, в который входит Thales UK. Хотя пока неясно, когда и где именно будет развернуто это оружие, руководитель британского подразделения концерна отметил, что в перспективе его можно будет использовать и на Украине, но для этого потребуется "настоящий скачок", который однако не займет много времени.

Растущая активность использования дронов обеими сторонами конфликта на Украине привела к тому, что правительства многих стран Запада значительно ускорили работы по созданию систем противодействия этой угрозе. Так, в марте этого года Великобритания уже провела испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire, также предназначенного для борьбы с беспилотниками и другими летающими целями.

Относительная дешевизна RFDEW, высокая эффективность и широкий боевой диапазон могут сделать эту систему уникальным средством защиты от растущей дроновой угрозы в ходе современных конфликтов.

#великобритания #дроны #пво #rfdew #thales uk #противодроновые системы #радиочастотное оружие
Источник: rbc.ru
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