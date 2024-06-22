Apple столкнулась с проблемами при интеграции функций искусственного интеллекта в свои новые продукты для китайского рынка. Согласно сообщениям, предстоящий iPhone не получит возможность использования популярного чат-бота ChatGPT в Китае из-за существующих ограничений.

Технологические компании по всему миру активно внедряют функции искусственного интеллекта в свои продукты, стремясь удовлетворить растущий спрос пользователей. Однако Apple столкнулась с определенными сложностями при попытке интегрировать передовые ИИ-технологии в свои устройства для китайского рынка.

реклама

Согласно информации The Wall Street Journal, новый iPhone, который Apple планирует представить в конце этого года, не получит возможности использования популярного чат-бота ChatGPT в Китае. Это связано с тем, что в стране действуют строгие ограничения на применение западных ИИ-приложений.

Так, в Китае компании должны получать специальное разрешение от государственных органов для выпуска устройств с искусственным интеллектом. На сегодняшний день одобрение получили лишь 117 продуктов генеративного ИИ, произведенных местными брендами. Ни одно иностранное решение пока не получило такого разрешения.

В связи с этим Apple ведет переговоры с китайскими компаниями, такими как Baidu, о возможном партнерстве для интеграции ИИ-функций в свои устройства для рынка КНР. Однако пока между сторонами не было достигнуто значимого прогресса.

Интересно, что один из основных конкурентов Apple – Samsung – уже представила в этом году свои смартфоны с глубоко интегрированными ИИ-функциями для китайского рынка. Компании удалось получить необходимые разрешения от регуляторов, что позволило ей встроить в свои новые модели технологии распознавания речи, изображений и даже генерации текста.

В то же время, Apple пока не смогла добиться такого же прогресса со своими партнерствами в Китае. Инсайдеры отрасли отмечают, что у компании из Купертино остается все меньше времени до премьеры нового iPhone, а значит, интеграция ведущих ИИ-решений, таких как ChatGPT, может не состояться для китайского рынка.

Это, безусловно, станет серьезным ударом для Apple, ведь Китай является ее крупнейшим внутренним рынком за пределами США. Потеря возможности предложить пользователям в этой стране передовые ИИ-технологии может негативно сказаться на продажах и конкурентоспособности iPhone по сравнению с другими брендами.