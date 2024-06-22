Китайские военно-морские силы добились значительного улучшения возможностей своих подводных лодок, включая успешные торпедные и ракетные испытания. Это событие совпало с 70-й годовщиной основания подводного флота страны.

Китайские военные в последние годы уделяют особое внимание развитию своих подводных сил. Судя по недавним заявлениям и демонстрациям, эти усилия начинают приносить зримые плоды, что вызывает опасения среди западных наблюдателей. Очередным свидетельством усиления возможностей китайского подводного флота стало успешное уничтожение списанного десантного корабля в ходе испытаний.

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По словам капитана отряда подводных лодок Вэнь Сюэсина, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) добились "исторического прорыва" в плане морских проверок своих торпедных и ракетных атак. "Это означает, что наши боевые возможности сильнее, мы можем достигать более отдаленных регионов и более уверенно выполняем свои задачи", - заявил он в интервью государственному телевидению.

В подтверждение слов Вэня, в репортаже был продемонстрирован редкий кадр успешной атаки, когда боевая торпеда поразила корму списанного десантного корабля типа 074 Yuhai. Это событие совпало с 70-летием основания подводных сил Китая, что многие восприняли как демонстрацию растущей мощи.

Согласно экспертным оценкам, китайские атомные подводные лодки пока уступают в бесшумности новейшим американским и российским субмаринам, но этот разрыв должен сократиться с появлением преемников типов 096 и 095, оснащенных передовыми технологиями. В их числе называют системы магнитного привода и гребные винты с ободом, что потенциально сделает их самыми тихими и эффективными подлодками в мире.

Кроме того, по прогнозам некоторых экспертов, китайские субмарины типа 093 могут в скором времени получить гиперзвуковые ракеты YJ-21, сравнимые по скорости и дальности с российскими "Цирконами". По некоторым данным YJ-21 будет способна развить максимальную скорость до 10 Маха и преодолевать расстояние в 1500 километров. Если такие прогнозы сбудутся, то это позволит Китаю значительно усилить свою ударную мощь и превратить свои субмарины в одни из самых грозных в мире.