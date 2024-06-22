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Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
Рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами одним из самых надежных автомобилей в мире, теперь можно приобрести в России. Специализированные компании ввозят эту модель из-за рубежа и предлагают по цене от 6,75 млн рублей.

Российские автолюбители, ценящие непревзойденную надежность и высокие внедорожные характеристики, теперь могут стать владельцами легендарного рамного внедорожника Toyota 4Runner. Этот культовый автомобиль, признанный одним из самых надежных в мире, теперь доступен для покупки на российском рынке.

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Согласно данным авторитетного журнала Consumer Reports, Toyota 4Runner занял первое место в рейтинге самых надежных автомобилей. Он опередил такие популярные модели, как Toyota Camry, RAV4 и Subaru Forester, которые также славятся своей неприхотливостью и долговечностью.

Теперь этот культовый внедорожник можно купить и российским автолюбителям. Специализированные компании, занимающиеся импортом автомобилей из-за границы, предлагают Toyota 4Runner 2024 года выпуска по цене от 6,75 млн рублей. Как правило, это версия TRD Off-road, которая оснащена внедорожными шинами, экспедиционным багажником, кожаным салоном и современной мультимедийной системой.

Помимо этого, в продаже есть также модели 2023 года. Их цена варьируется от 6,77 до 6,89 млн рублей. А самый "свежий" Toyota 4Runner шестого поколения, оборудованный гибридной силовой установкой, можно приобрести за 9,888 млн рублей в Краснодаре.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на легендарный внедорожник Toyota 4Runner в России будет достаточно высоким среди тех автолюбителей, для которых непревзойденная надежность и высокая проходимость являются приоритетными характеристиками.

#россия #внедорожник #toyota 4runner
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