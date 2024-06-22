Пентагон объявил о расширении контракта с Lockheed Martin на разработку, испытания и обслуживание новых спутников раннего предупреждения о ракетных атаках. Общая стоимость программы достигла $8,2 млрд, однако число спутников было сокращено с пяти до двух. Запуск первого аппарата теперь запланирован на 2026 год вместо 2025-го из-за технических проблем.

Оборонно-промышленный комплекс США продолжает масштабные инвестиции в разработку и развертывание новых космических систем наблюдения и раннего предупреждения, несмотря на растущую конкуренцию со стороны потенциальных противников. Одним из ключевых элементов этой программы являются спутники системы предупреждения о ракетных атаках следующего поколения, создание которых все глубже интегрируется в портфель контрактов ведущих военных подрядчиков.

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На днях Пентагон объявил о выделении дополнительного финансирования в размере $977,5 млн компании Lockheed Martin Space на продолжение работ по созданию, испытаниям и поддержке на орбите двух новых геосинхронных спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Благодаря этому последнему контракту, общая стоимость соглашения Lockheed Martin по программе Next-Gen OPIR достигла внушительных $8,2 млрд.

Новые спутники OPIR, как отмечается, будут использовать инфракрасные датчики для обнаружения тепловых сигнатур запускаемых баллистических ракет и своевременной передачи этой критически важной информации на наземные станции управления. Они придут на смену нынешним системам предупреждения, эксплуатирующимся уже более 20 лет.

При этом, как признали в Космических силах США, программа сталкивается с некоторыми трудностями. В частности, произошло сокращение количества спутников GEO с трех до двух единиц, что, впрочем, соответствует "дезагрегированной" стратегии диверсификации спутниковых орбит. Кроме того, задержки с созданием полезной нагрузки могут отсрочить запуск первого аппарата OPIR с 2025 на 2026 год.